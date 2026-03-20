Українські сили уразили російський літак А-50 на авіаремонтному заводі – Генштаб

Внаслідок ураження об'єктів 123-го авіаремонтного заводу у місті Стара Русса (Новгородська область, росія) 17 березня було пошкоджено літак дального радіолокаційного виявлення А-50.

Про це у п’ятницю, 20 березня, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Зазначається, що літак знаходився на території підприємства на обслуговуванні та, можливо, очікував на модернізацію.

Також Генштаб ЗСУ підтвердив ураження об'єктів Алчевського металургійного комбінату на тимчасово окупованій території Луганської області у ніч проти 20 березня.

Підприємство задіяне у виготовленні корпусів артилерійських снарядів (виливка та первинна обробка заготовок великого калібру), а також у виробництві та ремонті броньованої сталі для військової техніки окупаційної армії, зазначили у Генштабі.

Крім того, було уражено інфраструктуру полігону Восточний (Новопетрівка, тимчасово окупована територія Запорізької області).

Масштаби завданих збитків та втрати ворога уточнюються, додали у Генштабі ЗСУ.

18 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони України у вівторок, 17 березня, уразили об'єкти 123-го авіаремонтного заводу в російському місті Стара Русса Новгородської області.

Під час атаки був уражений ангар для обслуговування літаків типу Іл-76 та Л-410.