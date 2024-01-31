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ПОЛІТИКА

росія стоїть за стрімким глушінням європейських GPS – командувач сил Естонії

31 січня 2024, 11:39
росія стоїть за стрімким глушінням європейських GPS – командувач сил Естонії
Стоп росія
росія має досвід глушіння сигналів GPS у Північній Європі і здатна розгорнути цілу низку засобів радіоелектронної боротьби.

Командувач Сил оборони Естонії Мартін Херем вважає, що росія стоїть за збільшенням випадків перебоїв в роботі GPS в Європі, які використовуються авіакомпаніями, смартфонами і системами озброєнь.

Про це повідомляє Bloomberg.

Херем зазначив, що з минулого року в Балтійському регіоні почастішали випадки втручання в роботу супутникових навігаційних систем. Особливий сплеск був зареєстрований цього місяця на території, що простягається від Фінляндії до Польщі і Чорноморського регіону.

"Хтось стоїть за цим це, і ми думаємо, що це росія", – сказав естонський командувач.

Він припустив, що рф таким чином випробовує засоби глушіння на фоні ризиків майбутнього потенційного конфлікту з НАТО: "Я думаю, що вони вчаться і тестують".

росія має досвід глушіння сигналів GPS у Північній Європі і здатна розгорнути цілу низку засобів радіоелектронної боротьби, в тому числі для перешкоджання діяльності безпілотників і ракет в Україні. Кремль також активізував діяльність з глушіння в москві та Санкт-Петербурзі, щоб запобігти потенційним атакам безпілотників з України.

Херем додав, що глушіння може також здійснюватися з кораблів у Балтійському морі.

"росія продемонструвала свої можливості в галузі радіоелектронної боротьби не лише в Україні та країнах Балтії. Вони, безумовно, досить сильні в цьому", – зазначив він.

Минулого тижня європейські авіаційні посадовці провели зустріч для обговорення проблеми перебоїв у роботі GPS, оскільки на тлі бойових дій в Україні та на Близькому Сході почастішали випадки глушіння і "спуфінгу" – атаки, яка намагається обдурити GPS-приймач. Ці практики можуть ненавмисно впливати на комерційні літаки.

Агентство з авіаційної безпеки Європейського Союзу та Міжнародна асоціація повітряного транспорту (International Air Transport Association) провели в четвер у німецькому місті Кельн зустріч, на якій представники авіакомпаній, виробників, постачальників та інших учасників галузі зустрілися, щоб обговорити шляхи зниження ризиків.

Нагадаємо, із середини грудня з'явилися повідомлення про широкомасштабне глушіння GPS від Польщі до Швеції.

GPSрф тероризм

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