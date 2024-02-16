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ПОЛІТИКА

росія вербує кубінців воювати в Україні – The Wall Street Journal

16 лютого 2024, 18:52
росія вербує кубінців воювати в Україні – The Wall Street Journal
Фото: Reuters
За даними української влади, росія також вербує бійців із Центральноафриканської Республіки, Сербії, Непалу та Сирії, але частка кубинців найбільша.

російські вербувальники пропонують кубинцям зарплату в районі $2000, що набагато більше, ніж вони могли б заробити вдома, де середня місячна зарплата становить менш як $20. Спеціальний представник Міністерства закордонних справ України в Латинській Америці Руслан Спірін заявив, що, імовірно, на лінії фронту перебувають близько 400 кубинців.

Інші вважають, що цифри більші. Депутат Верховної ради Мар'ян Заблоцький вважає, що в російську армію потрапили від 1500 до 3000 кубинців.

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

За даними української влади, росія також вербує бійців із Центральноафриканської Республіки, Сербії, Непалу та Сирії. Кубинці складають один із найбільших контингентів.

Згідно з експертами з безпеки, для військових вербувальників, які працюють на росію, бідність Куби, яка поглиблюється, сильно полегшує роботу. Погіршення умов життя і зростаюче почуття безнадії серед кубинців працездатного віку викликали безпрецедентну хвилю еміграції.

За даними американського уряду, за останні два роки до США виїхало понад 500 000 кубинців, або близько 5% населення країни. На острові дедалі частіше відчувається нестача палива, продуктів харчування і медикаментів, нерідкі перебої з електрикою.

У вересні кубинський уряд заявив, що ліквідував вербувальну мережу, яка пропонувала кубинцям воювати в Україні. Комуністичний режим, який історично побоюється вторгнення США, забороняє вербування найманців. Прокурори заявили, що затримали 17 осіб, яким загрожує тюремне ув'язнення терміном до 30 років або навіть смертна кара. Українські чиновники скептично оцінюють наслідки російського вербування на Кубі.

"Кілька сотень кубинців нічого не змінять на полі бою", — сказав один із високопоставлених представників української служби безпеки, але додав, що мета москви, найімовірніше, полягає в тому, щоб втягнути Кубу ще глибше у військовий конфлікт на боці росії.

Раніше ми писали, що російська федерація завербувала майже 15 000 непальців для участі у війні проти України. Багато з них повернулися травмованими, тоді, як дехто, так і не повернувся.

рф тероризмкубінцівійна в України

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