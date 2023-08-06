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росія втратила половину десантників на війні в Україні – розвідка Британії

06 серпня 2023, 15:38
росія втратила половину десантників на війні в Україні – розвідка Британії
Армія рф втратила мінімум половину своїх повітряно-десантних військ під час повномасштабної війни проти України.

По даним розвідки, це 15 тисяч військових. 

Про це Міноборони Британії написав в Twitter.

"Щорічне святкування Дня повітряно-десантних військ рф 2 серпня 2023 року "затьмарило несанкціоноване оприлюднення масштабів втрат, яких зазнали елітні війська в Україні", - йдеьться в дописі. 

Мова йде про звернення головнокомандувача десантних військ росії генерал-полковника Михайла Теплінського, де той повідомив, що 8,5 тисяч десантників отримали поранення та все ж повернулися.

"Відео швидко видалили з офіційних каналів Міноборони росії. Він не прокоментував, скільки військовослужбовців було вбито або отримали надто серйозні поранення, щоб повернутися до виконання службових обов'язків", – пише МО Британії.

Проте британська розвідка вважає, що по цифрам Теплінського, можна зробити висновок, що щонайменше 50% з 30 тисяч десантників, які були в Україні у 2022 році, були вбиті або поранені.

Вчора розвідка Британії заявила, що "Оленегорский горняк" став найбільшим пошкодженим судном після "москви".

армія рфдесантники

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