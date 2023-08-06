росія втратила половину десантників на війні в Україні – розвідка Британії
По даним розвідки, це 15 тисяч військових.
Про це Міноборони Британії написав в Twitter.
"Щорічне святкування Дня повітряно-десантних військ рф 2 серпня 2023 року "затьмарило несанкціоноване оприлюднення масштабів втрат, яких зазнали елітні війська в Україні", - йдеьться в дописі.
Мова йде про звернення головнокомандувача десантних військ росії генерал-полковника Михайла Теплінського, де той повідомив, що 8,5 тисяч десантників отримали поранення та все ж повернулися.
"Відео швидко видалили з офіційних каналів Міноборони росії. Він не прокоментував, скільки військовослужбовців було вбито або отримали надто серйозні поранення, щоб повернутися до виконання службових обов'язків", – пише МО Британії.
Проте британська розвідка вважає, що по цифрам Теплінського, можна зробити висновок, що щонайменше 50% з 30 тисяч десантників, які були в Україні у 2022 році, були вбиті або поранені.
Вчора розвідка Британії заявила, що "Оленегорский горняк" став найбільшим пошкодженим судном після "москви".