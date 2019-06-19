Росія вважає голослівними звинувачення у справі MH17

"Не було продемонстровано жодного конкретного доказу для підкріплення подібних неправомірних заяв", стверджують у російському відомстві

МЗС Росії вважає заяви Спільної слідчої групи (JIT) про причетність російських військових до збиття малайзійського літака MH17 голослівними звинуваченнями.

"У черговий раз на адресу російської сторони висуваються абсолютно голослівні звинувачення , спрямовані на дискредитацію РФ в очах міжнародної громадськості", - заявили в російському міністерстві, повідомляє "Європейська правда".

Цього разу, як і у випадку з попередніми прес-конференціями JIT, "не було продемонстровано жодного конкретного доказу для підкріплення подібних неправомірних заяв", стверджують у російському відомстві.

Нагадаємо, що Гіркіну і ще трьом бойовикам "ДНР" пред'явлені підозри у зв'язку з катастрофою MH17.

Додамо, що уряд Малайзії вимагає переконливих доказів того, що Росія несе відповідальність за катастрофу рейсу MH17 Malaysia Airlines в 2014 році, який збили над Донеччиною.

Малайзія згодна зі звітом про розслідування в Нідерландах, але тільки до того моменту, де вказано, що літак було збито ракетою, виготовленою в Росії, але "це не означає, що ракета була запущена Росією", заявив прем'єр-міністр країни Махатхіра Мохамада, повідомляє місцева газета Malay Mail.

Нагадаємо, міжнародна слідча група офіційно звинуватила російських військовослужбовців у катастрофі літака Malaysia Airlines, збитого у Донецькій області 17 липня 2014 року.

Міжнародна слідча група прийшла до висновку, що комплекс "Бук", з якого збили малайзійський "Боїнг" під Донецьком, належав російській 53-й зенітній ракетній бригаді ППО, що базується у Курську.

Малайзійський Boeing, на борту якого перебували 298 осіб, був збитий над Донбасом 17 липня 2014 року. Усі пасажири і члени екіпажу загинули.

У 2016 році міжнародна слідча група опублікувала попередні результати розслідування. Згідно з ними, літак був збитий з землі з установки "Бук" з території, підконтрольної сепаратистам. Привезли його в Україну з Росії, заявили слідчі.

Напередодні адвокат полковника ЗСУ Івана Без'язикова, підозрюваного у держзраді заявив, що полковник не причетний до збиття боїнгу "Малайзійських авіаліній" рейсу МН17 на Донбасі у липні 2014 року.

Раніше нідерландський телеканал Nieuwsuur повідомив, що Без’язиков є серед чотирьох підозрюваних у справі про збиття МН17, імена яких 19 червня оприлюднить Міжнародна слідча група (JIT).