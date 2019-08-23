Російська омбудсменка Москалькова прилетіла до Києва

Водночас про мету візиту наразі нічого не відомо

Уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова прилетіла з Москви до Києва.

Москалькова прилетіла до Києва у ніч на 23 серпня, повідомили в прес-службі омбудсменки, інформує "Інтерфакс-Україна".

Зазначимо, що останніми днями активно обговорюється тема можливого обміну ув'язнених між Україною та Росією.

22 серпня російські ЗМІ повідомили, що Москва і Київ попередньо домовилися обміняти 33 росіян на 33 українців в кінці серпня.

Раніше, російське агентство "Интерфакс" з посиланням на власні джерелавранці 21 серпня повідомило, що п'ятьох українських політв'язнів перевезли в Москву і готуються видати Україні.

Також російське видання "КоммерсантЪ" 21 серпня повідомило, що українських моряків готують до обміну. Своєю чергою Україна може передати РФ головреда "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського.