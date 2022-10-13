російські солдати масово пишуть рапорти на звільнення
Про це пише голова Луганської обласної військової адміністрації Гайдай Сергій у Telegram
"Так, серед 200 відмобілізованих військовослужбовців на базі 3-ї гвардійської бригади спецпризначення після участі у війні проти України кожен другий написав рапорт на звільнення або дострокове розірвання контракту".
Гайдай розповів, що близько 500 призваних військовослужбовців зі складу 205-ї окремої мотострілецької бригади 49-ї загальновійськової армії рф вибули в зону бойових дій для поповнення втрат противника на тимчасово захоплених територіях.
За словами голови Луганщини, усі вони у засобах захисту, шоломах радянського зразка і з автоматами АК-12, що мають дуже негативний досвід застосування.
Гайдай додав, що саме їх кидають в бій проти Сил оборони України.
Голова ОВА також повідомив, що українська авіація протягом 12 жовтня завдала 32 удари по ворогу. Підтверджено ураження понад 25 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 7 зенітних ракетних комплексів противника.
Крім того, українські підрозділи ППО збили 4 вертольоти ворога та 26 БПЛА.
А ракетні війська і артилерія ЗСУ за минулу добу уразили 6 пунктів управління, 7 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 4 склади боєприпасів. В зону вогневого ураження також потрапили позиції ворожої артилерії, РЕБ та інші військові цілі.
Захисники відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмутське, Озарянівка, Іванград, Бахмут та Мар’їнка.
Зокрема, за словами Гайдая, у селах Сватівського району подзвонити можна виключно десь із пагорба, якщо знаєш місця.
Також, за словами голови Луганщини, місцеві жителі незадоволені посиленням контролю на межі так званих "ЛНР" і "ДНР" з росією.
Раніше повідомлялось, що росіяни ускладнили виїзд із окупованих територій.
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