російські солдати масово пишуть рапорти на звільнення

російські військові, які вже побували в Україні, повертатися знову на поле бою не хочуть – вони масово пишуть рапорти на звільнення і достроково розривають контракти.

Про це пише голова Луганської обласної військової адміністрації Гайдай Сергій у Telegram

"Так, серед 200 відмобілізованих військовослужбовців на базі 3-ї гвардійської бригади спецпризначення після участі у війні проти України кожен другий написав рапорт на звільнення або дострокове розірвання контракту".

Гайдай розповів, що близько 500 призваних військовослужбовців зі складу 205-ї окремої мотострілецької бригади 49-ї загальновійськової армії рф вибули в зону бойових дій для поповнення втрат противника на тимчасово захоплених територіях.

За словами голови Луганщини, усі вони у засобах захисту, шоломах радянського зразка і з автоматами АК-12, що мають дуже негативний досвід застосування.

Гайдай додав, що саме їх кидають в бій проти Сил оборони України.

Голова ОВА також повідомив, що українська авіація протягом 12 жовтня завдала 32 удари по ворогу. Підтверджено ураження понад 25 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 7 зенітних ракетних комплексів противника.

Крім того, українські підрозділи ППО збили 4 вертольоти ворога та 26 БПЛА.

А ракетні війська і артилерія ЗСУ за минулу добу уразили 6 пунктів управління, 7 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 4 склади боєприпасів. В зону вогневого ураження також потрапили позиції ворожої артилерії, РЕБ та інші військові цілі.

Захисники відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмутське, Озарянівка, Іванград, Бахмут та Мар’їнка.

Зокрема, за словами Гайдая, у селах Сватівського району подзвонити можна виключно десь із пагорба, якщо знаєш місця.

Також, за словами голови Луганщини, місцеві жителі незадоволені посиленням контролю на межі так званих "ЛНР" і "ДНР" з росією.

Раніше повідомлялось, що росіяни ускладнили виїзд із окупованих територій.