росію та білорусь виключили з кваліфікації жіночого Євробаскету-2023

При ухваленні рішення виконком ФІБА Європа взяв до уваги ескалацію війни проти України, рекомендації МОК та власні директиви

ФІБА Європа вирішила виключити жіночі збірні росії та білорусі з кваліфікаційного турніру до чемпіонату Європи 2023 року.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

У понеділок відбулося засідання виконавчого комітету баскетбольної конфедерації. Функціонери доповнили травневе рішення щодо відсторонення білоруських і російських команд від міжнародних змагань.

Відтепер спортивні санкції наклали і на жіночі збірні країн-агресорок. росія і білорусь не зіграють у відборі до Євробаскету-2023 у листопаді та лютому.

російська та білоруська збірні лідирували в квартетах F та I кваліфікації до чемпіонату Європи. Тепер результати обох команд будуть анульовані, а на вихід на Євробаскет претендуватимуть інші збірні.

Раніше Міжнародна асоціація боксу дозволила росіянам і білорусам повернутися у турніри під своєю егідою. Рада директорів асоціації скасувала попереднє рішення щодо недопущення представників країн-агресорів до змагань.