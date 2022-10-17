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росію та білорусь виключили з кваліфікації жіночого Євробаскету-2023

Ольга
Матарикіна
При ухваленні рішення виконком ФІБА Європа взяв до уваги ескалацію війни проти України, рекомендації МОК та власні директиви
росію та білорусь виключили з кваліфікації жіночого Євробаскету-2023 Фото: з вільних джерел
ФІБА Європа вирішила виключити жіночі збірні росії та білорусі з кваліфікаційного турніру до чемпіонату Європи 2023 року.
 
Про це повідомляє офіційний сайт організації.
 
У понеділок відбулося засідання виконавчого комітету баскетбольної конфедерації. Функціонери доповнили травневе рішення щодо відсторонення білоруських і російських команд від міжнародних змагань.
 
Відтепер спортивні санкції наклали і на жіночі збірні країн-агресорок. росія і білорусь не зіграють у відборі до Євробаскету-2023 у листопаді та лютому. 
 
російська та білоруська збірні лідирували в квартетах F та I кваліфікації до чемпіонату Європи. Тепер результати обох команд будуть анульовані, а на вихід на Євробаскет претендуватимуть інші збірні.
 
Раніше Міжнародна асоціація боксу дозволила росіянам і білорусам повернутися у турніри під своєю егідою. Рада директорів асоціації скасувала попереднє рішення щодо недопущення представників країн-агресорів до змагань.
 
 
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17 10 2022 21:13
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