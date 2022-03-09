Збірна України обіграла Естонію у другому турі Євробаскету-2022
Про це повідомляє «Суспільне спорт».
Найрезультативнішим гравцем матчу став Святослав Михайлюк - 18 очок, 4 підбирання, 2 передачі.
Україна розпочала виступи на чемпіонаті Європи з баскетболу із розгромної перемоги над Великою Британією. Цей результат дозволив «синьо-жовтим» очолити турнірну таблицю у групі.
Другим суперником України на Євробаскеті-2022 стала збірна Естонії. Вона розпочала турнір з поразки із різницею -21 очко проти Італії.
У груповому турнірі підопічні Айнарса Багатскіса також зіграють з Італією (5 вересня), Грецією (6 вересня) та Хорватією (8 вересня). До 1/8 фіналу вийдуть по чотири найкращі команди кожної з чотирьох груп, які надалі в іграх на вибування визначать чемпіона та призерів.
Раніше повідомлялось, що легкоатлетка Магучіх виграла етап "Діамантової ліги" та повторила рекорд України.
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