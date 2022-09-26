СПОРТ НОВИНИЗбірна України після ЧЄ-2022 покращила своє місце у рейтингу ФІБАПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Збірна України після ЧЄ-2022 покращила своє місце у рейтингу ФІБА
Джерело: скріншот fiba.basketball/rankingmen
Про це йдеться на офіційному сайті ФІБА.
Завдяки впевнено проведеному груповому раунду, підопічні Багатскіса піднялися на три позиції у списку, ставши 28-ми. Збірна зуміла покращити свою позицію, адже дійшла на чемпіонаті Європи до 1/8 фіналу. Серед європейських команд Україна посідає 15 місце.
Збірна Польщі, яка обіграла нашу команду, після чого дійшла до півфіналу Євробаскету, посідає 13 місце.
Збірна Іспанії, яка виграла Євробаскет, залишилася на другій позиції, зовсім небагато поступаючись США. Трійку найкращих замикає Австралія.
Раніше повідомлялось, що Мінспорту дозволило проведення дитячо-юнацьких змагань в умовах воєнного стану за дотримання умов безпеки.
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