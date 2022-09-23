RSS
СПОРТ НОВИНИ

Мінспорту дозволило проведення дитячо-юнацьких змагань в умовах воєнного стану за дотримання умов безпеки

Всі спортивні заходи в Україні мають бути організовані за дотримання умов безпеки.
Мінспорту дозволило проведення дитячо-юнацьких змагань в умовах воєнного стану за дотримання умов безпеки Фото: fbu.ua
Міністерство молоді та спорту України дозволило проведення дитячо-юнацьких змагань в країні в умовах воєнного стану, повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.
 
Міністерство ще 28 травня надало дозвіл на проведення всеукраїнських спортивних заходів в умовах воєнного стану. А 22 вересня до відповідного наказу були внесені зміни, за якими дозвіл на проведення змагань в умовах воєнного стану стосується не тільки "дорослих спортсменів та спортсменів найближчої до дорослих вікової груп", але й спортсменів "різних вікових груп".
 
Федерація баскетболу України вже почала працювати над можливим проведенням ВЮБЛ та інших турнірів за участі дитячих команд.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 09 2022 21:32
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Неперевершена Серена Вільямс: шлях найвеличнішої. Але найцікавіше для неї попереду

Неперевершена Серена Вільямс: шлях найвеличнішої. Але найцікавіше для неї попереду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.