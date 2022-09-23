СПОРТ НОВИНИВсі спортивні заходи в Україні мають бути організовані за дотримання умов безпеки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Мінспорту дозволило проведення дитячо-юнацьких змагань в умовах воєнного стану за дотримання умов безпеки
Фото: fbu.ua
Міністерство молоді та спорту України дозволило проведення дитячо-юнацьких змагань в країні в умовах воєнного стану, повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.
Міністерство ще 28 травня надало дозвіл на проведення всеукраїнських спортивних заходів в умовах воєнного стану. А 22 вересня до відповідного наказу були внесені зміни, за якими дозвіл на проведення змагань в умовах воєнного стану стосується не тільки "дорослих спортсменів та спортсменів найближчої до дорослих вікової груп", але й спортсменів "різних вікових груп".
Федерація баскетболу України вже почала працювати над можливим проведенням ВЮБЛ та інших турнірів за участі дитячих команд.
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