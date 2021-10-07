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Четверо українців потрапили до символічної збірної відкриттів Євро-2020

Українці Георгій Бущан і Микола Матвієнко включені в основний склад, а Микола Шапаренко та Роман Яремчук - в резерві
Четверо гравців збірної України з футболу потрапили в символічну збірну відкриттів XVI чемпіонату Європи.
Четверо українців потрапили до символічної збірної відкриттів Євро-2020 Фото: uaf.ua

Іспанське видання AS опублікувало свою версію такої команди, передає Укрінформ.

Українці Георгій Бущан і Микола Матвієнко включені в основний склад, а Микола Шапаренко та Роман Яремчук - в резерві.

Символічна збірна відкриттів Євро-2020 (за версією AS):

Георгій Бущан, Микола Матвієнко (обидва - Україна), Дензел Дюмфріс (Нідерланди), Йоакім Меле, Мікель Дамсгор, Каспер Дольберг (всі - Данія), Педрі (Іспанія), Томаш Соучек, Патрік Шик (обидва - Чехія), Адам Салаї ( Угорщина), Жеремі Доку (Бельгія).

Резерв: Микола Шапаренко, Роман Яремчук (обидва - Україна), Леонардо Спінаццола (Італія), Мерт Мюлдюр (Туреччина), Ксавер Шлагер (Австрія), Доніелл Мален (Нідерланди), Кіффер Мур (Вельс).

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10 07 2021 15:15
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