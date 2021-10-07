Четверо українців потрапили до символічної збірної відкриттів Євро-2020 Українці Георгій Бущан і Микола Матвієнко включені в основний склад, а Микола Шапаренко та Роман Яремчук - в резерві

Четверо гравців збірної України з футболу потрапили в символічну збірну відкриттів XVI чемпіонату Європи.

Фото: uaf.ua

Іспанське видання AS опублікувало свою версію такої команди, передає Укрінформ. Українці Георгій Бущан і Микола Матвієнко включені в основний склад, а Микола Шапаренко та Роман Яремчук - в резерві. Символічна збірна відкриттів Євро-2020 (за версією AS): Георгій Бущан, Микола Матвієнко (обидва - Україна), Дензел Дюмфріс (Нідерланди), Йоакім Меле, Мікель Дамсгор, Каспер Дольберг (всі - Данія), Педрі (Іспанія), Томаш Соучек, Патрік Шик (обидва - Чехія), Адам Салаї ( Угорщина), Жеремі Доку (Бельгія). Резерв: Микола Шапаренко, Роман Яремчук (обидва - Україна), Леонардо Спінаццола (Італія), Мерт Мюлдюр (Туреччина), Ксавер Шлагер (Австрія), Доніелл Мален (Нідерланди), Кіффер Мур (Вельс). Читайте також: Капітан національної збірної України з футболу Андрій Ярмоленко поділився думками щодо поразки від Англії (0:4) в 1/4 фіналу Євро-2020.

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