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Ярмоленко: Ми протрималися на Євро довше, ніж Німеччина, Португалія...

Незважаючи на поразку 0:4, я пишаюся, що граю в цьому колективі. Для нашої збірної вихід до чвертьфіналу є великим досягненням
Капітан національної збірної України з футболу Андрій Ярмоленко поділився думками щодо поразки від Англії (0:4) в 1/4 фіналу Євро-2020.
Ярмоленко: Ми протрималися на Євро довше, ніж Німеччина, Португалія... Фото: з вільного доступу
Як повідомляє пресслужба УАФ, атакувальний хавбек зазначив, що для нашої команди вже сам вихід до чвертьфіналу - велике досягнення. 
 
"Вважаю, що збірна Англії заслужено перемогла. Я вітаю англійців, бажаю удачі у майбутньому. Напевно, нас десь надломив швидкий пропущений м’яч, оскільки ми мали тактику й стратегію на цю гру. Коли ти пропускаєш уже на четвертій хвилині, одразу все ламається і доводиться перебудовуватися. Але нас ніщо не здатне зламати - у нас чудова команда, хороший колектив. Ми знаємо, як і за рахунок чого здатні грати. Незважаючи на поразку 0:4, я пишаюся, що граю в цьому колективі. Для нашої збірної вихід до чвертьфіналу є великим досягненням. Тому вітаю наших уболівальників з таким результатом. Вважаю, ми добре виступили на Євро. Звичайно, у деяких матчах могли зіграти краще. Але загалом задоволений результатом. Ми протрималися на турнірі довше, ніж такі команди, як Німеччина, Португалія... Так, ми програли, але програли одній із найкращих команд світу", - сказав Ярмоленко.
 
Як повідомлялося, вихід до чвертьфінальної стадії Євро є найвищим досягненням українських футболістів на чемпіонатах континенту.     
 
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04 07 2021 13:46
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