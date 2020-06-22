Розлучення з коханою людиною може поглибити вашу депресію

Стрес, пов’язаний із припиненням довготривалих відносин, призводить до порушень функціональних зв’язків у головному мозку. Це, своєю чергою, сприяє поглибленню депресії або загостренню депресивних епізодів.

До такого висновку дійшли вчені з Нідерландів, Данії та Іспанії, які виклали свої спостереження у науковому виданні NeoroImage: Clinical, зазначає "Громадське".

Дослідники зазначають, що стресові події в житті (як-от втрата близької людини або роботи чи травма) часто призводять до виникнення симптомів депресії й потенційно - до депресивних епізодів. Утім якщо в людей із депресією виявляють порушення у функціонуванні головного мозку, то зворотний механізм - тобто діагностування депресії за аналізом роботи мозку - наразі не є розробленим.

Учені під керівництвом професора Університету Гронінгена Сонсолеса Алонсо Мартінеса вирішили перевірити, якою мірою тяжкість симптомів депресії пов’язана з порушенням у роботі головного мозку людей, які пережили розставання з коханою людиною. У дослідженні взяли участь 69 добровольців віком 18-25 років, які протягом останніх півроку розлучилися з довготривалим партнером чи партнеркою (стосунки тривали щонайменше півроку).

Дослідники припустили, що тяжкість симптомів депресії після розлучення може бути пов’язана з порушеннями функціональних зв’язків мозку. Для цього вони провели функціональну магнітно-резонансну томографію (фМРТ) для кожного з учасників, зосередившись на комплексній роботі їхнього мозку, а не конкретних його ділянок.

З’ясувалося, що тяжкість симптомів депресії в учасників була пов’язана зі зниженою здатністю мозку синтезувати й оброблять інформацію, а також - із порушеннями як просторового, так і часового сприйняття в мозку. Дослідники пов’язали це з тим, що ділянки мозку, які спеціалізуються на певних задачах, втрачали свою "спеціалізацію", ймовірно розподіляючи її між іншими ділянками - а викликає цей процес стресова ситуація, як-от розлучення з коханою людиною.

Як висновок, група дослідників вважає, що аналіз функціональних зв’язків головного мозку може показати, чи переживає людина депресію або депресивний епізод, пов’язаний із припиненням довготривалих відносин або іншою стресовою подією в житті.

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