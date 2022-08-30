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Розробник легендарної гри Mafia заявив про роботу над продовженням серії

Керівник студії Hangar 13 Роман Гладвік підтвердив, що триває робота над продовженням серії Mafia. Водночас поки навіть незрозумілою є її назва.
Розробник легендарної гри Mafia заявив про роботу над продовженням серії Джерело: GameRant.com

Про це повідомляє GameRant.

Роман Гладвік підтвердив роботу над продовженням культової гри у своєму інтерв'ю, присвяченому 20-річчю франшизи Mafia. Та схоже, вихід продовження буде точно не найближчим часом.

Описуючи проєкт, керівник зазначив, що це буде щось "повністю нове", засноване на нових історіях. Крім того, він розповів, що до виходу нової гри ще залишається декілька років. Отже робота над продовженням розпочалася приблизно під час виходу Mafia: Definitive Edition – римейку першої частини серії, яка з'явилась на світ у середині 2020 року.

Нагадаємо, що першою у світ вийшла оригінальна частина серії Mafia ще у 2002 році. Її видавцем була компанія Gathering of Developers. Продовження серії з'явилося у 2010 році, а її видавцем стала компанія 2K Games, яка й працює нині над продовженням. Поки що останньою була Mafia 3, яка з'явилася у 2016 році. Попри неоднозначні відгуки критиків, саме ця частина серії отримала найбільші касові збори.

Раніше повідомлялось, що українська гра "Винищувач путіністів" стала доступна для Windows.

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30 08 2022 11:07
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