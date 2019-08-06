Розслідування про розкрадання в оборонці стало переможцем MezhyhiryaFest

Головна премія – тисяча євро. Гроші зібрали асоціація журналістів-розслідувачів в з Данії

Розслідування про розкрадання в оборонному секторі України Bihus.Info «Армія! Друзі! Бабки!» отримало головну премію конкурсу журналістських розслідувань від MezhyhiryaFest.

Автором матеріалу є Леся Іванова, повідомляє "Громадське".

Журналістка дізналась, що щонайменше чверть мільярда гривень розкрали на контрабандних схемах в українській оборонці. До схем виявився причетний син вже екс-заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, Ігор.

Гладковський є близьким другом президента Петра Порошенка. За даними розслідувачів, керівництво концерну Укроборонпром знало про шахрайські оборудки й давало на них згоду. Більше того, про оборудки знали у всіх правоохоронних органах України.

4 березня Порошенко підписав указ про звільнення Гладковського. А РНБО доручила провести аудит і ревізію діяльності Укроборонпрому.

Матеріал Громадського про таємні тюрми СБУ пройшов у фінал MezhyhiryaFest і отримав спеціальну відзнаку.

Цього року подали 57 робіт на конкурс, оцінювали роботи 9 членів журі, у фінал вийшли 4 роботи.

Головна премія – тисяча євро. Гроші зібрали асоціація журналістів-розслідувачів в з Данії.

MezhyhiryaFest - міжнародний фестиваль для журналістів-розслідувачів, який вже вшосте проходить в Межигір’ї - колишній резиденції Віктора Януковича. Цьогорічна тема Journalism VS Activism.