CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРозслідування про розкрадання в оборонному секторі України Bihus.Info «Армія! Друзі! Бабки!» отримало головну премію конкурсу журналістських розслідувань від MezhyhiryaFest.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розслідування про розкрадання в оборонці стало переможцем MezhyhiryaFest
Головна премія – тисяча євро. Гроші зібрали асоціація журналістів-розслідувачів в з Данії
Фото: з вільних джерел
Автором матеріалу є Леся Іванова, повідомляє "Громадське".
Журналістка дізналась, що щонайменше чверть мільярда гривень розкрали на контрабандних схемах в українській оборонці. До схем виявився причетний син вже екс-заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, Ігор.
Гладковський є близьким другом президента Петра Порошенка. За даними розслідувачів, керівництво концерну Укроборонпром знало про шахрайські оборудки й давало на них згоду. Більше того, про оборудки знали у всіх правоохоронних органах України.
4 березня Порошенко підписав указ про звільнення Гладковського. А РНБО доручила провести аудит і ревізію діяльності Укроборонпрому.
Матеріал Громадського про таємні тюрми СБУ пройшов у фінал MezhyhiryaFest і отримав спеціальну відзнаку.
Цього року подали 57 робіт на конкурс, оцінювали роботи 9 членів журі, у фінал вийшли 4 роботи.
Головна премія – тисяча євро. Гроші зібрали асоціація журналістів-розслідувачів в з Данії.
MezhyhiryaFest - міжнародний фестиваль для журналістів-розслідувачів, який вже вшосте проходить в Межигір’ї - колишній резиденції Віктора Януковича. Цьогорічна тема Journalism VS Activism.
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08 06 2019 21:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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