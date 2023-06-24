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Розвідка Британії: "Вагнер" розраховують дістатись до москви

24 червня 2023, 15:37
Розвідка Британії:
Конфлікт між ПВК "Вагнер" Євгена Прігожина і Міноборони росії переріс у відкрите військове протистояння.

Підрозділи приватної військової компанії мають на меті дістатися до москви.

Про це Twitter повідомляє Міністерство оборони Британії.

"У Ростові-на-Дону "Вагнер" зайняв ключові об'єкти безпеки, включно зі штабом, який керує військовими операціями росії в Україні", - йдеться в дописі.

Маючи на меті дістатися до москви, інші підрозділи військової компанії рухаються на північ через Воронезьку область, вважають британські військові. 

"Зважаючи на дуже обмежені докази бойових дій між "Вагнер" і російськими силовиками, деякі з них, ймовірно, залишаються пасивними, підкоряючись "Вагнеру", - додали  в Міноборони Британії.

Раніше Британська розвідка розповіла, для чого рф розмістила базу бойових дельфінів у Севастополі.
Москвабританська розвідкавагнер

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