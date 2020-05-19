Рух міського та приміського транспорту відновлять з 22 травня - прем'єр
Рух міського та приміського транспорту в Україні відновлять з 22 травня, пише "Громадське".
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"У середу (20 травня - ред.) на засіданні Кабміну ми розглянемо питання відновлення з 22 травня роботи міського та приміського транспорту, готелів (окрім хостелів, без ресторанів та без басейнів), проведення спортивних змагань (з обмеженням до 100 осіб та без глядачів), а також проведення церковної служби (не більше 1 особи на 10 м²)", - написав він у Telegram-каналі.
На тому ж засіданні уряд розгляне питання про відновлення роботи дитячих садочків та метрополітену з 25 травня, якщо це дозволятиме епідемічна ситуація.
Нагадаємо, що кожне місто має розумно підходити до цього питання
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