Американський історик Нік Уайлдінг виявив, що рукопис Галілео Галілея з бібліотеки Мічиганського університету є підробкою авторства відомого фальсифікатора Тобіа Нікотри

Американський історик Нік Уайлдінг виявив, що рукопис Галілео Галілея з бібліотеки Мічиганського університету є підробкою. Імовірно, її виготовив відомий фальсифікатор Тобіа Нікотра в 1930-х роках.

Про це повідомляється в пресрелізі університету Мічігану.

Раніше цей історик викрив підробку іншого відомого історичного документа авторства Галілео Галілея - рукопису Сідерея Нунція.

Цього разу Уайлдінг звернув увагу на те, що нонатка великого італійського фізика про відкриття ним чотирьох супутників Юпітера, яка зберігається в університеті Мічігану, написана на папері, який не траплявся історикам раніше 1770 року. Це при тому, що Галілей помер 1642 року.

Історик дійшов висновку, що рукопис Галілея, що зберігався, є підробкою XX століття (орієнтовно 1930-х років), створеною імовірно відомим фальсифікатором Тобіа Нікотрою. Незалежна експертиза від університету Мічігану підтвердила висновок Уайлдінга.

Тобіа Нікотра був легендарною особистістю, його називають найвидатнішим фальсифікатором ХХ століття. Виготовлені ним підробки приписували Гюку, Моцарту, Перголезе, Вагнеру та іншим видатним персоналіям.