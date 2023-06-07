Руйнування дамби на ГЕС може спричинити додаткову повінь – розвідка Британії
І це може спричинити додаткові повені протягом наступних кількох днів.
Про це британська розвідка написала в Twitter.
"Рівень води у Каховському водосховищі був рекордно високим перед руйнуванням греблі, що призвело до виходу особливо великого об’єму води на територію нижче за течією Дніпра", – йдеться в дописі.
На думку британських аналітиків, Запорізька АЕС, яка розташована за 120 км від зруйнованої ГЕС, навряд чи зіткнеться з негайними викликами щодо безпеки внаслідок падіння рівня води у водосховищі.Нагадаємо, що вчора британська розвідка назвала ключовий фактор у війні найближчим часом.