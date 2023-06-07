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Руйнування дамби на ГЕС може спричинити додаткову повінь – розвідка Британії

07 червня 2023, 11:07
Руйнування дамби на ГЕС може спричинити додаткову повінь – розвідка Британії
Гребля Каховської гідроелектростанції продовжує руйнуватися.

І це може спричинити додаткові повені протягом наступних кількох днів. 

Про це британська розвідка написала в Twitter.

"Рівень води у Каховському водосховищі був рекордно високим перед руйнуванням греблі, що призвело до виходу особливо великого об’єму води на територію нижче за течією Дніпра", – йдеться в дописі.

На думку британських аналітиків, Запорізька АЕС, яка розташована за 120 км від зруйнованої ГЕС, навряд чи зіткнеться з негайними викликами щодо безпеки внаслідок падіння рівня води у водосховищі.

Нагадаємо, що вчора британська розвідка назвала ключовий фактор у війні найближчим часом.
ПовіньГЕСбританська розвідкаРозвідка Британії

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