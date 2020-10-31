НОВИНИРятувальники Івано-Франківської області знайшли двох туристів, які заблукали в горах, повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій України в Івано-Франківській області.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рятувальники допомогли двом туристам, які заблукали в Карпатах
Рятувальники несуть потерпілого спелеолога Йоганна Вестхаузера до рятувального вертольоту після того, як вони визволили його з найглибшої печери Німеччини Різендінг, 19 червня 2014. Фото: Bergwacht Bayern via Getty Images
За інформацією ДСНС області, оприлюдненою на сторінці в Фейсбук у суботу вранці, 30 жовтня близько 18:00 в лісовому масиві, поблизу гори Гомул с.Ворохта заблукали двоє людей: житель міста Вишневе Київської області, 2000 р.н. і харків'янка, 1998 р.н.
Рятувальники наголосили, що зв'язок із заблукалими підтримувався.
У рятувальній операції брали участь четверо рятувальників поста Заросляк Ворохтянського пошуково-рятувального відділення.
"О 21:50 дослідники зустріли заблукалих туристів, і супроводили їх на базу відпочинку, медичної допомоги вони не потребували", - йдеться в повідомленні.
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31 10 2020 12:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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