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Рятувальники допомогли двом туристам, які заблукали в Карпатах

Рятувальники Івано-Франківської області знайшли двох туристів, які заблукали в горах, повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій України в Івано-Франківській області.
Рятувальники допомогли двом туристам, які заблукали в Карпатах Рятувальники несуть потерпілого спелеолога Йоганна Вестхаузера до рятувального вертольоту після того, як вони визволили його з найглибшої печери Німеччини Різендінг, 19 червня 2014. Фото: Bergwacht Bayern via Getty Images

За інформацією ДСНС області, оприлюдненою на сторінці в Фейсбук у суботу вранці, 30 жовтня близько 18:00 в лісовому масиві, поблизу гори Гомул с.Ворохта заблукали двоє людей: житель міста Вишневе Київської області, 2000 р.н. і харків'янка, 1998 р.н.

Рятувальники наголосили, що зв'язок із заблукалими підтримувався.

У рятувальній операції брали участь четверо рятувальників поста Заросляк Ворохтянського пошуково-рятувального відділення.

"О 21:50 дослідники зустріли заблукалих туристів, і супроводили їх на базу відпочинку, медичної допомоги вони не потребували", - йдеться в повідомленні.

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31 10 2020 12:18
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