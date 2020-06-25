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Рятувальники попередили про підвищення рівня води в річках на Західній Україні

Підвищення рівня води очікують 25-28 червня
На заході України 25-28 червня рятувальники прогнозують підвищення рівня води в річках. Подекуди рівень води може піднятися до небезпечних позначок.
Рятувальники попередили про підвищення рівня води в річках на Західній Україні Фото: паводок (facebook.com MNSLVIV)

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передає РБК - Україна.

Так, в річках басейну Прип'яті очікуються підйоми рівнів води на 0,1-0,7 м. Подекуди можливе затоплення заплав, пасовищ і сінокосів біля Любешіва.

Сьогодні, 25 червня на окремих ділянках Дністра, Тиси та на Пруті в Чернівцях відбуватиметься затоплення заплав, досягнення відміток початкового затоплення сільгоспугідь, окремих господарських об'єктів поблизу річки, автодоріг місцевого значення.

У разі відновлення зливових дощів залишається ймовірність формування значного місцевого і схилового стоку, а в гірських районах - утворення селевих потоків.

Для пропуску дощового паводку протягом 25 червня вирішено підвищити базисний середньодобовий скид із Дністровської ГЕС.

При цьому рівень води в Дністрі у створі поста "Могилів-Подільський" може піднятися до небезпечних позначок початкового затоплення прирічкових ділянок та окремих об'єктів у районах міст Могилів-Подільський, Ямпіль та окремих населених пунктів у Вінницькій області, прилеглих до річища.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів виділив майже 700 млн гривень на ліквідацію наслідків повені на заході України. Більшу частину грошей отримає Івано-Франківська область.

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25 06 2020 16:40
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