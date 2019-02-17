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Рятувальники попереджають про небезпеку лавин

17-18 лютого, внаслідок відлиги, очікується значна сніголавинна небезпека
Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про значну сніголавинну небезпеку в горах Закарпатської та Львівської областей.
Рятувальники попереджають про небезпеку лавин Фото: Shutterstock

Про це йдеться на сайті служби в неділю.

"17-18 лютого, внаслідок відлиги, на високогір'ї та горах східної частини Закарпатської області, в середньогір'ї Львівської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, що на Березняках у Києві двоє неповнолітніх дівчат гуляли по кризі озера Тельбін і провалилися у воду. Їх врятували чоловіки, що проходили неподалік.

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17 02 2019 22:58
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