CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДержслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про значну сніголавинну небезпеку в горах Закарпатської та Львівської областей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рятувальники попереджають про небезпеку лавин
17-18 лютого, внаслідок відлиги, очікується значна сніголавинна небезпека
Фото: Shutterstock
Про це йдеться на сайті служби в неділю.
"17-18 лютого, внаслідок відлиги, на високогір'ї та горах східної частини Закарпатської області, в середньогір'ї Львівської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - зазначили в ДСНС.
Нагадаємо, що на Березняках у Києві двоє неповнолітніх дівчат гуляли по кризі озера Тельбін і провалилися у воду. Їх врятували чоловіки, що проходили неподалік.
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17 02 2019 22:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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