Ринок українських ліків у 2020 році зріс майже на 13% - експерт

Ринок українських лікарських засобів за минулий рік зріс майже на 13%, до 41 млрд гривень.

Про це на пресконференції повідомив президент асоціації "Виробники ліків України"(АВЛУ) Петро Багрій, передає кореспондент Укрінформу.

"Весь ринок українських лікарських препаратів складає на сьогодні 41 млрд гривень. Він зріс порівняно з минулим роком майже на 13%. Також зріс експорт української продукції на 7%", - сказав Багрій.

За його словами, торік зросла частка продажів препаратів, які використовуються для лікування коронавірусу, але водночас зменшилися продажі протизастудних препаратів, ліків, які використовуються у госпітальному сегменті, та препаратів для лікування розладів травлення.

"Ми пояснюємо це тим, що люди стали частіше мити руки, одягати маски, тому застудних захворювань стало менше", - зауважив Багрій.

Він наголосив, що асоціація "Виробники ліків України" сподівається на підтримку державою вітчизняного фармвиробництва. Водночас Багрій привітав запровадження так званого принципу Болар, що вирівняло позиції українських виробників порівняно з іноземними у можливості виготовляти препарати після закінчення терміну дії патентів.

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