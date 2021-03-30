Ринок українських ліків у 2020 році зріс майже на 13% - експерт
Про це на пресконференції повідомив президент асоціації "Виробники ліків України"(АВЛУ) Петро Багрій, передає кореспондент Укрінформу.
"Весь ринок українських лікарських препаратів складає на сьогодні 41 млрд гривень. Він зріс порівняно з минулим роком майже на 13%. Також зріс експорт української продукції на 7%", - сказав Багрій.
За його словами, торік зросла частка продажів препаратів, які використовуються для лікування коронавірусу, але водночас зменшилися продажі протизастудних препаратів, ліків, які використовуються у госпітальному сегменті, та препаратів для лікування розладів травлення.
"Ми пояснюємо це тим, що люди стали частіше мити руки, одягати маски, тому застудних захворювань стало менше", - зауважив Багрій.
Він наголосив, що асоціація "Виробники ліків України" сподівається на підтримку державою вітчизняного фармвиробництва. Водночас Багрій привітав запровадження так званого принципу Болар, що вирівняло позиції українських виробників порівняно з іноземними у можливості виготовляти препарати після закінчення терміну дії патентів.
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