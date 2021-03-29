У Китаї зібрали "нейробота" для доставки ліків просто у мозок

Китайські вчені створили систему, що легко проникає крізь гематоенцефалічний бар'єр разом із лікуючим засобом всередині.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у статті, опублікованій в журналі Science Robotics.

Вчені назвали систему "нейтроботом", оскільки для її складання використовують фрагменти нейтрофілів, імунних клітин крові. Відбувається це у наступний спосіб. Спочатку автори підготували мікроскопічні і пружні частки "магнітного наногелю": їхній полімерний каркас, що має магнітні властивості, може набирати достатню кількість води разом з потрібним ліками. Далі клітини бактерій кишкової палички вбивали і "потрошили", видаляючи все зайве і залишаючи лише фрагменти клітинних мембран. Ними покривали частки гелю.

На імунітет бактеріальна мембрана діє "як червона ганчірка". Тому, коли підготовлені частинки змішувалися з нейтрофілами, ті швидко атакували їх і проводили фагоцитоз, поглинаючи потенційно небезпечний об'єкт. Завдяки магнітними властивостями наногелю їх рух можна контролювати, впливаючи зовнішнім магнітним полем, щоб направляти клітини в мозок. Крізь гематоенцефалічний бар'єр нейтрофіли здатні проходити легко і самостійно, будучи залученими сигналами запалення від хворого мозку. З собою вони несуть і корисний лікарський вантаж.

Працездатність своїх "нейтроботів" вчені продемонстрували не тільки "в пробірці", а й на живих лабораторних мишах - модельній лінії, яка використовується для досліджень гліоми, пухлини мозку.

Наногелеві частки завантажили протираковим препаратом паклитакселом, помістили в бактеріальні мембрани і нейтрофіли, а потім вже готових "нейтроботівв" ін'єктували в хвостову вену, цитує статтю Naked Science.

Тепер автори планують зайнятися доопрацюванням і удосконаленням своєї системи. Перш за все вчених цікавить процес управління переміщеннями "нейтроботів" і контроль над їхнім рухом. Поки що магнітне поле впливає досить широко, направляючи в потрібний бік цілу масу таких мікроскопічних систем і втрачаючи безліч частинок по дорозі.

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