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"Самопоміч" готує закон про обмеження президента, Гриценко розкритикував

За словами заступниці голови парламенту, новий закон не дасть президенту "стати заручником олігархів"
Депутати з фракції "Самопоміч" підготували законопроект щодо обмеження повноважень президента, який не сподобався колишньому міністру оборони і кандидату в очільники держави Анатолію Гриценку.
"Самопоміч" готує закон про обмеження президента, Гриценко розкритикував Фото: з відкритих джерел

"Мета закону "Про президента", який підготувала "Самопоміч" - не обмежити владу президента, а тільки привести її у відповідність до Конституції, і навіть більше - захистити президента. Будь-хто, хто приходить на такий обсяг влади стає дуже вразливим. А коли є закон, який встановлює правила гри, то він кожному, хто спробує впливати на президента, казатиме: "Я не можу, в мене є обмеження, встановлені законом", - повідомили у Facebook співавтор цієї ініціативи віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд і сам Гриценко.

Зокрема, законопроект, текст якого опублікований на сайті партії "Самопоміч", передбачає, що президент вносить подання про призначення міністра оборони і міністра закордонних справ за пропозиціями коаліції депутатських фракцій.

При цьому він не може вказувати у своєму поданні інші кандидатури, ніж ті, які запропонувала коаліція.

Однак лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко піддав цей проект закону нищівній критиці.

"Прочитав законопроект "Про президента України" авторства Оксани Сироїд. Висновок: не можна його приймати, не варто навіть реєструвати - цей законопроект є шкідливим для країни", - наголошує він у своєму пості.

Політик визнав, що необхідно позбавити президента кадрових повноважень щодо "Укроборонпрому" чи державних регуляторів, але "категорично неприпустимо" робити це так, як пропонує "Самопоміч".

На його переконання, не можна позбавляти або обмежувати конституційні повноваження президента, передаючи Верховній Раді та Кабміну питання кадрової політики і підзвітності по лінії Міністерства оборони, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки та формування складу Ради нацбезпеки і оборони.

Зараз у Раді зареєстровані близько п'ять законопроектів про імпічмент президента. Почати розгляд цього питання можуть вже 25 квітня.

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24 04 2019 13:59
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