Samsung обійшла Apple в рейтингу найбільших виробників смартфонів
Про це повідомила компанія з дослідження ринку Canalys, повідомляє "РБК-Україна".
В цілому світові продажі зросли на 27% до 347 мільйонів одиниць в першому кварталі, оскільки китайська економіка відкрилася після пандемії, а швидке розгортання вакцини в Сполучених Штатах вселило надії на відновлення економіки.
За даними Canalys, південнокорейська компанія Samsung поставила 76,5 млн смартфонів за квартал, зайнявши 22% ринку. У четвер компанія повідомила про зростання квартального прибутку у своєму мобільному бізнесі на 66% завдяки стійким продажам флагманської серії смартфонів Galaxy S21.
Продажі Apple склали 52,4 млн айфонів. Компанія опустилася на друге місце з 15% часткою ринку.
Китайська компанія Xiaomi показала кращі квартальні показники за всю історію: поставки зросли на 62% до 49 мільйонів телефонів, а частка ринку - до 14%, що дозволило їй зайняти третє місце після Samsung і Apple.
За даними Canalys, в березні також різко зросли поставки смартфонів китайських брендів Oppo і Vivo.
Китайська компанія Huawei, колишня №1, Як і раніше обмежена санкціями США, посіла сьоме місце з 18,6 мільйонами пристроїв після продажу свого бренду Honor в минулому році.
Нагадаємо, що південнокорейська компанія Samsung встановила новий рекорд швидкості щодо передачі даних в мережі 5G.
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