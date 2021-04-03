Скачати фільм за шість секунд: Samsung встановив новий рекорд швидкості 5G

Південнокорейська компанія Samsung встановила новий рекорд швидкості щодо передачі даних в мережі 5G.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yonhap.

Новий рівень швидкості нині становить 5,23 Гбіт/с.

Таким чином смартфон Samsung Galaxy S20+ зміг завантажити 4-гігабайтовий фільм із роздільною здатністю в full-HD за всього шість секунд.

Новий рекорд компанія змогла встановити завдяки новій технології EN-DC (E-UTRAN New Radio Dual Connectivity), яка відкриває шлях до експлуатації обладнання 4G (LTE) на пристроях з підтримкою 5G.

Long Term Evolution (4G LTE) - назва мобільного протоколу передавання даних; проєкт 3GPP, стандарт з вдосконалення UMTS для задоволення майбутніх потреб у швидкості.

Зазначається, що попередній рекорд був встановлений минулого року на рівні в 4,25 Гбіт/с.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має увійти до двадцятки цифрових держав, і для цього у кожному куточку України необхідно забезпечити доступ до швидкісного інтернету.

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