Скачати фільм за шість секунд: Samsung встановив новий рекорд швидкості 5G
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yonhap.
Новий рівень швидкості нині становить 5,23 Гбіт/с.
Таким чином смартфон Samsung Galaxy S20+ зміг завантажити 4-гігабайтовий фільм із роздільною здатністю в full-HD за всього шість секунд.
Новий рекорд компанія змогла встановити завдяки новій технології EN-DC (E-UTRAN New Radio Dual Connectivity), яка відкриває шлях до експлуатації обладнання 4G (LTE) на пристроях з підтримкою 5G.
Long Term Evolution (4G LTE) - назва мобільного протоколу передавання даних; проєкт 3GPP, стандарт з вдосконалення UMTS для задоволення майбутніх потреб у швидкості.
Зазначається, що попередній рекорд був встановлений минулого року на рівні в 4,25 Гбіт/с.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має увійти до двадцятки цифрових держав, і для цього у кожному куточку України необхідно забезпечити доступ до швидкісного інтернету.
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