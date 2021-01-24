Samsung планує інвестувати $10 мільярдів у виробництво 3-нанометрових процесорів

А також планують інвестувати 116 мільярдів доларів у виробництво мікросхем без пам’яті

Компанія Samsung планує витратити понад 10 мільярдів доларів на будівництво заводу з виготовлення 3-нанометрових процесорів в Остіні, штат Техас.

Про це повідомляє The Verge, передає Укрінформ.

Завод має стати третім у світі виробництвом Samsung, що використовує екстремальну ультрафіолетову літографічну технологію для виробництва чіпів.

Згідно з The Verge, нове виробництво Samsung надасть компанії можливість отримати нові контракти від американських клієнтів та призведе до більш тісної конкуренції Samsung з TSMC - компанією, яка виробляє чіпи для Apple, включно з 5-нм процесорами для останніх iPhone і Mac від Apple. TSMC також інвестує 12 мільярдів доларів у виробництво в Аризоні і, як очікується, почне виготовляти чіпи до 2024 року.

Протягом наступного десятиліття Samsung планує інвестувати 116 мільярдів доларів у виробництво мікросхем без пам’яті - тобто таких, що не зберігають інформацію про програми, повідомляє Reuters.

Samsung сподівається почати продаж мікросхем на основі 3-нм технологічних процесорних вузлів у 2022 році. Хоча південнокорейський гігант відомий передусім як виробник чіпів з пам'яттю, (які використовуються у картах пам’яті, флешках, жорстких дисках) Bloomberg зазначає, що ринок таких пристроїв, як смартфони та комп'ютерні процесори, є більш вигідним.

Samsung вирішила будувати завод з виготовлення процесорів у зв’язку з тенденцією для таких компаній, як Microsoft, Amazon та Google, розробляти власні чіпи та передавати виробництво в руки таким компаніям, як Samsung та TSMC. Крім виготовлення мікросхем, Samsung також виробляє власні процесори із брендом Exynos для використання у смартфонах.

У заяві Bloomberg Samsung зауважила, що ще не ухвалила остаточного рішення щодо планів будівництва американського заводу.

Якщо компанія діятиме згідно з планом, будівництво заводу може розпочатися цього року, а запуск виробництва планується на 2023.

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