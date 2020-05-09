Samsung побудує найбільший завод з виробництва ліків Мета Samsung полягає в тому, щоб скористатися безпрецедентним зростанням попиту

Samsung профінансує близько 2 мільярдів доларів в будівництво заводу з виробництва ліків, який повинен стати найбільшим такого роду об'єктом у світі після завершення робіт у 2022 році.

Фото: manufacturingdigital.com

Про це пише видання The Wall Street Journal, передає Економічна правда. Повідомляється, що компанія робить ставку на подальше зростання ринку біологічних лікарських препаратів завдяки змінам в галузі, пов'язаних з пандемією коронавірусної інфекції. Завод, який отримав назву Super Plant, стане четвертим підприємством Samsung BioLogics Co., біофармацевтичної підрозділу Samsung. Його площа складе приблизно 230 тис. квадратних метрів, що злегка перевищує за розмірами паризький Лувр. Мета Samsung полягає в тому, щоб скористатися безпрецедентним зростанням попиту, спровокованим пандемією COVID-19, з урахуванням тенденції збільшення обсягів виробництва ліків в світі, зазначає WSJ. Нагадаємо, що китайська компанія Huawei вперше стала лідером із продажу смартфонів у світі. До цього дев'ять років поспіль перше місце займав Apple чи Samsung.

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