САП завершила розслідування справи Насалика

"За дорученням прокурорів САП детективами НАБУ прийнято рішення про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів у кримінальному провадженні за підозрою міністра енергетики та вугільної промисловості України у вчиненні злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України за фактом внесення недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015 - 2018 роки"

Завершено досудове розслідування у справі міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігоря Насалика, який "забув" задекларувати 1,2 млн доларів США.

"За дорученням прокурорів САП детективами НАБУ прийнято рішення про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів у кримінальному провадженні за підозрою міністра енергетики та вугільної промисловості України у вчиненні злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України за фактом внесення недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015 - 2018 роки", - повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на сторінці у Facebook.

Зазначається, що після ознайомлення сторони захисту з матеріалами досудового розслідування буде вирішене питання щодо направлення вказаного провадження до суду.

Як вже повідомлялося, у 2014 році міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик отримав у позику 1,249 млн доларів США від фізичної особи. Проте в порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" чиновник не відобразив вказану інформацію у щорічних деклараціях.

Нагадаємо, що 9 липня у САП оголосили підозру міністру енергетики Насалику.