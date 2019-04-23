Савченко прийшла в Раду, - ВІДЕО

Нардеп Надія Савченко, підозрювана в організації теракту, прийшла у Верховну Раду 23 квітня.

Вона відмовилась відповідати на питання журналістів, зазначивши, що "обов'язково буде брифінг десь приблизно о 10 годині".

Журналісти все ж ішли за Савченко, намагаючись отримати хоч якісь коментарі. Один з операторів підскочив просто під ноги нардепу, тому вона мало його не збила.

"Я хочу дуже вас уберегти. Я не хочу щоб ви зараз були травмовані. Я з повагою ставлюся до людей, до вашої роботи. Так само сподіваюсь, що ви будете ставитись з повагою до мене, незважаючи на те, що я народний депутат і любові до народних депутатів мало. Але, будь ласка, не травмуйте себе зараз, не вбийтеся. Всіх зі святами!", - сказала Савченко і пішла, повідомляє Громадський рух "Чесно" у Тwitter.

Надія Савченко повернулась у @verkhovna_rada



Каже, що буде брати участь у парламентських виборах. pic.twitter.com/HZBuevytEM — ЧЕСНО (@chesno_movement) 23 квітня 2019 р.

"Чесно" відзначає, що Савченко також заявила, що буде брати участь у парламентських виборах.