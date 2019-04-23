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Савченко прийшла в Раду, - ВІДЕО

Савченко заявила, що буде брати участь у парламентських виборах
Нардеп Надія Савченко, підозрювана в організації теракту, прийшла у Верховну Раду 23 квітня.
Савченко прийшла в Раду, - ВІДЕО Фото: УНІАН

Вона відмовилась відповідати на питання журналістів, зазначивши, що "обов'язково буде брифінг десь приблизно о 10 годині".

Журналісти все ж ішли за Савченко, намагаючись отримати хоч якісь коментарі.  Один з операторів підскочив просто під ноги нардепу, тому вона мало його не збила.

"Я хочу дуже вас уберегти. Я не хочу щоб ви зараз були травмовані. Я з повагою ставлюся  до людей, до вашої роботи. Так само сподіваюсь, що ви будете ставитись з повагою до мене, незважаючи на те, що я народний депутат і любові до народних депутатів мало. Але, будь ласка, не травмуйте себе зараз, не вбийтеся. Всіх зі святами!", - сказала Савченко і пішла, повідомляє Громадський рух "Чесно" у Тwitter.

"Чесно" відзначає, що Савченко також заявила, що буде брати участь у парламентських виборах.

Нагадаємо, обвинувачена в тероризмі народний депутат Надія Савченко вийшла на волю після 13 місяців в СІЗО.

 

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23 04 2019 09:38
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