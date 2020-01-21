Селфі з Петлюрою та обід у Коцюбинського – нові туристичні проєкти для Вінниці
Про це повідомляє пресслужба Вінницької міської ради,передає УКРІНФОРМ.
"Кінцевим результатом хакатону стали 10 повністю пропрацьованих продуктів з концепцією та обґрунтуванням актуальності для Вінниці, айдентикою, матеріальним вираженням продукту, планом реалізації й просування на п'ять років та бюджетом. Продуктивність команд-учасниць показали, що у Вінниці сформоване середовище, яке готове створювати нові туристичні продукти та приваблювати у місто більше гостей", - зазначив директор департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міськради Олександр Вешелені.
Унікальні туристичні продукти створювали представники сфери гостинності, ІT-сфери, музейники, гіди-екскурсоводи, маркетологи, дизайнери. Серед напрацювань – мобільний додаток, фестивалі, тематичні заклади, нові туристичні активності та маршрути.
Найкращим проєктом був визнаний туристичний мобільний додаток Old City, над яким працювала команда IT-спеціалістів.
"Минулої весни у нас виникла ідея, щоб задіяти фотографії старої Вінниці у якомусь туристичному мобільному додатку, оскільки багато історичної спадщини до наших днів не збереглося. З такою "сирою" ідеєю ми прийшли на туристичний хакатон. Під час роботи на хакатоні ми вирішили, що буде круто розробити додаток з доповненою реальністю, що дає можливість зробити селфі зі старовинною чи вже зниклою будівлею, або ж історичною постаттю, наприклад, з Петлюрою. Охочі зможуть постити ці фото в соцмережах, що спонукатиме туристів приїхати до Вінниці і зробити такі ж фото", - підкреслив автор ідеї Іван Мазур.
Також серед лідерів опинилися проєкт "Рівер тур", що передбачає створення комплексу активностей на річці Південний Буг, та проєкт творення соціального ресторану з подільською кухнею "Коцюбинський 220".
"Маючи досвід проведення різного роду активностей на воді у різних куточках України та знаючи попит на них, ми зрозуміли, що у Вінниці Південний Буг зовсім не задіяний в туристичному плані. Протягом двох останніх років ми точково тестували проведення таких заходів у Вінниці і переконалися, що на це у місті є надзвичайний попит. Після цього вирішити оформити ідею у проєкт на хакатоні, щоб мати можливість бути включеними у туристичну стратегію", - зазначив автор ідеї проєкту "Рівер тур" Володимир Петренко.
Натомість ресторан "Коцюбинський 220" включатиме компонент соціальної складової, тобто підтримки грантових проєктів та працевлаштування людей з інвалідністю.
"Наш соціальний ресторан буде присвячений саме Коцюбинському як "візитівці" міста, як відомому письменнику, як гурману та поціновувачу подільської (і не тільки) кухні", - пояснила ідею лідерка команди, що працювала над проектом "Коцюбинський 220", Олена Павлова.
Крім трьох проектів-лідерів, результатом роботи стали проєкт дитячого фестивалю екосмаколиків "Funny Bear"; облаштування етнографічної локації "Подільська гостина" з можливістю проведення майстер-класів з традиційних ремесел та представленням подільської кухні; фестиваль "Пироговський тиждень", що впродовж семи днів наповнить музей-садибу М.І.Пирогова рекоструторськими подіями, науковими пікніками тощо; арт-пікнік "Intermezzo", що пропонує подію з представленням кухні, пов’язаної з Михайлом Коцюбинським; приєднання Вінниці до найбільшого в Європі паломницького маршруту "Шлях святого Якова"; дводенний тур "Галопом по Європах", що демонструє інтеркультурність Вінниці; облаштування локації з відтворенням середньовічного побуту "Дунстан".
Як зазначили у міськраді, найкращі проєктні ідеї буде включено до майбутньої Стратегії розвитку туризму Вінниці 2030, широке обговорення якої планується на березень 2020 року.
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