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Сенат одноголосно затвердив Марко Рубіо на посаді держсекретаря

21 січня 2025, 13:57
Сенат одноголосно затвердив Марко Рубіо на посаді держсекретаря
Фото: Укрінформ
Більшість проголосувала "За" – 99 проти 0 і жоден сенатор не проголосував проти кандидатури.

Сьогодні, 21 січня, американський Сенат одноголосно затвердив Марко Рубіо на посаді державного секретаря. Він став першим посадовцем Трампа, який був затверджений Сенатом.

Про це передає телеканал СNN.

Кандидатуру Рубіо підтримали всі 99 сенаторів, включно із республіканців. 

Голосування пройшло без жодних заперечень, жоден сенатор не проголосував проти.

Рубіо, відомий своїми поглядами на зовнішню політику та дипломатичні відносини, очолить Міністерство закордонних справ США. 

Його призначення має посилити зусилля з укріплення позицій США на міжнародній арені і поглибити співпрацю із союзниками.

Раніше він заявив, що закінчення війни між росією і Україною потребує компромісів з обох сторін.

 

сенатдержсекретар США

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