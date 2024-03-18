Сенатор США Ліндсі Грем прибув до Києва
Про це посольство США написало в соцмережі X (Twitter).
"Сьогодні ми вітаємо сенатора Ліндсі Грема в Києві. Непохитна підтримка США має вирішальне значення для успіху України у протистоянні незаконній повномасштабній війні з росією", йдеться в дописі.
На початку місяця ми повідомляли, що Республіканці розробляють власний пакет допомоги Україні.
Республіканці в Палаті представників Конгресу США розробляють власний пакет допомоги для України, який передбачає надання Києву кредитів.