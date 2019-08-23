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Сенцова не внесено до списків на обмін, - ЗМІ

Вишинський, на якого його хотіли обміняти, вимагає виправдання і звільнення
Обмін утримуваними особами, який готують між Росією і Україною, не торкнеться режисера Олега Сенцова, якого РФ ув'язнила на 20 років за надуманим звинуваченням у тероризмі.
Сенцова не внесено до списків на обмін, - ЗМІ Фото: afp.com

Видання "Коммерсант" підтвердило інформацію, що обмін торкнеться більш ніж 60 осіб, Росія передасть Україні 33 особи. Стільки ж повинні виїхати в зворотному напрямку.

За даними "Коммерсанта", прізвища Сенцова немає в списку на обмін полоненими.

Також у списку немає прізвища головного редактора "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського, який сам відмовився від обміну. Він нібито має намір домагатися свого виправдання і звільнення.

Нагадаємо, що сьогодні уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова прилетіла з Москви до Києва.

22 серпня російські ЗМІ повідомили, що Москва і Київ попередньо домовилися обміняти 33 росіян на 33 українців в кінці серпня.

Раніше, російське агентство "Интерфакс" з посиланням на власні джерелавранці 21 серпня повідомило, що п'ятьох українських політв'язнів перевезли в Москву і готуються видати Україні.

Також російське видання "КоммерсантЪ" 21 серпня повідомило, що українських моряків готують до обміну. 

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