Сенцова не внесено до списків на обмін, - ЗМІ
Видання "Коммерсант" підтвердило інформацію, що обмін торкнеться більш ніж 60 осіб, Росія передасть Україні 33 особи. Стільки ж повинні виїхати в зворотному напрямку.
За даними "Коммерсанта", прізвища Сенцова немає в списку на обмін полоненими.
Також у списку немає прізвища головного редактора "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського, який сам відмовився від обміну. Він нібито має намір домагатися свого виправдання і звільнення.
Нагадаємо, що сьогодні уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова прилетіла з Москви до Києва.
22 серпня російські ЗМІ повідомили, що Москва і Київ попередньо домовилися обміняти 33 росіян на 33 українців в кінці серпня.
Раніше, російське агентство "Интерфакс" з посиланням на власні джерелавранці 21 серпня повідомило, що п'ятьох українських політв'язнів перевезли в Москву і готуються видати Україні.
Також російське видання "КоммерсантЪ" 21 серпня повідомило, що українських моряків готують до обміну.
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