НОВИНИКористувачі WhatsApp почали отримувати повідомлення від шахраїв про те, що начебто месенджер стане платним.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Шахраї атакують користувачів WhatsApp "листами щастя" через нову політику месенджера
Деякі злочинці створили нову схему шахрайства, скориставшись набуттям чинності новою політикою конфіденційності та умов WhatsApp, що вступила в силу 15 травня
Фото: з відкритих джерел
Це свідчить про те, що деякі злочинці створили нову схему шахрайства, скориставшись набуттям чинності новою політикою конфіденційності та умов WhatsApp, що вступила в силу 15 травня, повідомляє Explica, передає Укрінформ.
У так званих листах щастя пропонують переслати повідомлення з відповідним змістом 10 контактам (вартість одного повідомлення €0,01), а тим, хто відмовиться, погрожують відкрити рахунок.
"Листи щастя" – це не більш ніж спам-атаки, такі повідомлення краще ігнорувати, блокувати і скаржитися на них в адміністрацію WhatsApp.
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19 05 2021 11:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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