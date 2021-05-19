Шахраї атакують користувачів WhatsApp "листами щастя" через нову політику месенджера

Деякі злочинці створили нову схему шахрайства, скориставшись набуттям чинності новою політикою конфіденційності та умов WhatsApp, що вступила в силу 15 травня

Користувачі WhatsApp почали отримувати повідомлення від шахраїв про те, що начебто месенджер стане платним.

Це свідчить про те, що деякі злочинці створили нову схему шахрайства, скориставшись набуттям чинності новою політикою конфіденційності та умов WhatsApp, що вступила в силу 15 травня, повідомляє Explica, передає Укрінформ.

У так званих листах щастя пропонують переслати повідомлення з відповідним змістом 10 контактам (вартість одного повідомлення €0,01), а тим, хто відмовиться, погрожують відкрити рахунок.

"Листи щастя" – це не більш ніж спам-атаки, такі повідомлення краще ігнорувати, блокувати і скаржитися на них в адміністрацію WhatsApp.