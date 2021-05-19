Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Шахраї атакують користувачів WhatsApp "листами щастя" через нову політику месенджера

Деякі злочинці створили нову схему шахрайства, скориставшись набуттям чинності новою політикою конфіденційності та умов WhatsApp, що вступила в силу 15 травня
Користувачі WhatsApp почали отримувати повідомлення від шахраїв про те, що начебто месенджер стане платним.
Шахраї атакують користувачів WhatsApp "листами щастя" через нову політику месенджера Фото: з відкритих джерел
Це свідчить про те, що деякі злочинці створили нову схему шахрайства, скориставшись набуттям чинності новою політикою конфіденційності та умов WhatsApp, що вступила в силу 15 травня, повідомляє Explica, передає Укрінформ.
 
У так званих листах щастя пропонують переслати повідомлення з відповідним змістом 10 контактам (вартість одного повідомлення €0,01), а тим, хто відмовиться, погрожують відкрити рахунок.
 
"Листи щастя" – це не більш ніж спам-атаки, такі повідомлення краще ігнорувати, блокувати і скаржитися на них в адміністрацію WhatsApp.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 05 2021 11:54
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як боротися з олігархами. Американські практики

Як боротися з олігархами. Американські практики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.