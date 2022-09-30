RSS
НОВИНИ

Українців ошукують: Нацбанк попередив про небезпечну схему

Ольга
Матарикіна
Шахраї прикриваються неіснуючою програмою виплат
Українців ошукують: Нацбанк попередив про небезпечну схему Фото: Качай гроші
Українцям у соцмережах дедалі частіше розсилають повідомлення про "соціальні виплати" від Національного банку України (НБУ) та фонду "Твоя опора". Під приводом реєстрації у "програмі виплат" шахраї крадуть дані банківських карток жертв і обчищають рахунки.
 
Про це попередили в НБУ. У Нацбанку наголосили, що не здійснюють жодних соціальних виплат.
 
"Наразі Нацбанк проводить благодійну акцію зі збору коштів для допомоги ЗСУ. Але вона не передбачає здійснення виплат", – пояснили в регуляторі.
 
Як діють шахраї 
Жертві пропонують перейти до шахрайського чату. Там аферисти збирають персональну інформацію нібито для оформлення допомоги. Іноді просять провести "тестовий платіж".
 
Також під приводом оформлення виплати зловмисники просять повідомити секретну інформацію: пін-код до картки, тризначний номер зі зворотного боку картки, термін дії картки тощо. У результаті злочинці отримують повний доступ до рахунків жертви та списують усі кошти.
 
Після того, як секретні дані одержують третини особи, дані платіжної картки вважаються скомпрометованими з вини власника. Тобто банк не поверне вкрадені шахраями гроші.
 
Як не стати жертвою афери: 
- Не переходьте до сумнівних посилань
- Ніколи і нікому не говоріть термін дії картки, CVV-код, паролі та PIN-коди
- Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ПриватБанк також попередив українців про шахрайський сайт, який для виманювання у людей логіну та паролю входу в електронний банк маскується під програми виплат українцям, сайт благодійної програми банку та "Приват24". Отримані дані шахраї використовують для крадіжки грошей із рахунків.
 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 09 2022 13:13
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
Пошкодження трубопроводів NORD STREAM розглядається як умисне. Дізнатися, що сталося, може бути не просто

Пошкодження трубопроводів NORD STREAM розглядається як умисне. Дізнатися, що сталося, може бути не просто

Російському споживачу новин згодують фейкові референдуми в якості російських перемог. Сьогодні путін оголосить промову

Російському споживачу новин згодують фейкові референдуми в якості російських перемог. Сьогодні путін оголосить промову

ЗСУ захоплюють місцевість "ідеальну для оборони". Потрібен час щоб відстріляти мобілізованих – Том Купер

ЗСУ захоплюють місцевість "ідеальну для оборони". Потрібен час щоб відстріляти мобілізованих – Том Купер

Акумулятори телефонів Samsung знову можуть вибухати. Варто перевірити свій телефон

Акумулятори телефонів Samsung знову можуть вибухати. Варто перевірити свій телефон

Імперія путіна починає розвалюватися. Репресії будуть посилюватися, а на сателітів чекає нестабільність - Rolling Stone

Імперія путіна починає розвалюватися. Репресії будуть посилюватися, а на сателітів чекає нестабільність - Rolling Stone

Аргентинському танго 125 років. Борделі Буенос-Айреса, "Запах жінки", П’яццола та ЮНЕСКО – довга історія визнань та заборон

Аргентинському танго 125 років. Борделі Буенос-Айреса, "Запах жінки", П’яццола та ЮНЕСКО – довга історія визнань та заборон

Оргія на Щекавиці. Українське життєлюбство проти російської некрофілії

Оргія на Щекавиці. Українське життєлюбство проти російської некрофілії

Новобранці путіна йдуть на забій. Як 300 000 "резервістів" путіна протистоятимуть українській армії, навченій НАТО – генерал Марк Гертлінг

Новобранці путіна йдуть на забій. Як 300 000 "резервістів" путіна протистоятимуть українській армії, навченій НАТО – генерал Марк Гертлінг

Євреї-сефарди вперше потрапили під санкції Великої Британії. Проте друзів Путіна та Медведчука серед них значно більше

Євреї-сефарди вперше потрапили під санкції Великої Британії. Проте друзів Путіна та Медведчука серед них значно більше

Просування ЗСУ на сході Харківщини та Луганщини та перші втрати свіжомобілізованих росіян - Том Купер

Просування ЗСУ на сході Харківщини та Луганщини та перші втрати свіжомобілізованих росіян - Том Купер

Головні посіпаки путіна панікують через "заколот" в російській армії. Може настав час для масових розстрілів? - Джулія Девіс

Головні посіпаки путіна панікують через "заколот" в російській армії. Може настав час для масових розстрілів? - Джулія Девіс

Хто вони, європейські посіпаки кремля. Три персонажі з країн ЄС, що беруть участь у псевдореферендумах на боці росії

Хто вони, європейські посіпаки кремля. Три персонажі з країн ЄС, що беруть участь у псевдореферендумах на боці росії

Могілізація, референдуми та бряцання ядерною кнопкою. Так путін намагається продемонструвати Китаю бодай якийсь результат

Могілізація, референдуми та бряцання ядерною кнопкою. Так путін намагається продемонструвати Китаю бодай якийсь результат

Російські "референдуми" огидні. Тімоті Снайдер не радить журналістам використовувати терміни "рефрендум" чи "голосування"

Російські "референдуми" огидні. Тімоті Снайдер не радить журналістам використовувати терміни "рефрендум" чи "голосування"

Внутрішня кухня українського контрнаступу, який переломив хід війни. TIME про Залужного

Внутрішня кухня українського контрнаступу, який переломив хід війни. TIME про Залужного

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.