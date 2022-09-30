Українців ошукують: Нацбанк попередив про небезпечну схему

Шахраї прикриваються неіснуючою програмою виплат

Українцям у соцмережах дедалі частіше розсилають повідомлення про "соціальні виплати" від Національного банку України (НБУ) та фонду "Твоя опора". Під приводом реєстрації у "програмі виплат" шахраї крадуть дані банківських карток жертв і обчищають рахунки.

Про це попередили в НБУ . У Нацбанку наголосили, що не здійснюють жодних соціальних виплат.

"Наразі Нацбанк проводить благодійну акцію зі збору коштів для допомоги ЗСУ. Але вона не передбачає здійснення виплат", – пояснили в регуляторі.

Як діють шахраї

Жертві пропонують перейти до шахрайського чату. Там аферисти збирають персональну інформацію нібито для оформлення допомоги. Іноді просять провести "тестовий платіж".

Також під приводом оформлення виплати зловмисники просять повідомити секретну інформацію: пін-код до картки, тризначний номер зі зворотного боку картки, термін дії картки тощо. У результаті злочинці отримують повний доступ до рахунків жертви та списують усі кошти.

Після того, як секретні дані одержують третини особи, дані платіжної картки вважаються скомпрометованими з вини власника. Тобто банк не поверне вкрадені шахраями гроші.

Як не стати жертвою афери:

- Не переходьте до сумнівних посилань

- Ніколи і нікому не говоріть термін дії картки, CVV-код, паролі та PIN-коди

- Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ПриватБанк також попередив українців про шахрайський сайт, який для виманювання у людей логіну та паролю входу в електронний банк маскується під програми виплат українцям, сайт благодійної програми банку та "Приват24". Отримані дані шахраї використовують для крадіжки грошей із рахунків.