"Шахтар" обіграв "Динамо" у чемпіонаті України

У матчі української Прем’єр-ліги донецький "Шахтар" переміг київське "Динамо" із рахунком 2:1.

Перший гол на 20 хвилині ефектно п’ятою заби Жуніор Мораес, повідомляє "Громадське".

За трохи більш як 5 хвилин до закінчення першого тайму Жерсон Родригеш зрівняв рахунок. Це його перший гол за київський клуб.

Вже у другому таймі Марлос забив останній м’яч у цій зустрічі, який і приніс перемогу "гірникам".

Нагадаємо, що 28 липня "Динамо" виграло Суперкубок України.