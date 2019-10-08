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"Шахтар" обіграв "Динамо" у чемпіонаті України

Перший гол на 20 хвилині ефектно п’ятою заби Жуніор Мораес
У матчі української Прем’єр-ліги донецький "Шахтар" переміг київське "Динамо" із рахунком 2:1.
"Шахтар" обіграв "Динамо" у чемпіонаті України Фото: shakhtar.com

Перший гол на 20 хвилині ефектно п’ятою заби Жуніор Мораес, повідомляє "Громадське".

За трохи більш як 5 хвилин до закінчення першого тайму Жерсон Родригеш зрівняв рахунок. Це його перший гол за київський клуб.

Вже у другому таймі Марлос забив останній м’яч у цій зустрічі, який і приніс перемогу "гірникам".

Нагадаємо, що 28 липня "Динамо" виграло Суперкубок України.

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10 08 2019 19:59
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