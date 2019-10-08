СПОРТ НОВИНИУ матчі української Прем’єр-ліги донецький "Шахтар" переміг київське "Динамо" із рахунком 2:1.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Шахтар" обіграв "Динамо" у чемпіонаті України
Перший гол на 20 хвилині ефектно п’ятою заби Жуніор Мораес
Фото: shakhtar.com
Перший гол на 20 хвилині ефектно п’ятою заби Жуніор Мораес, повідомляє "Громадське".
За трохи більш як 5 хвилин до закінчення першого тайму Жерсон Родригеш зрівняв рахунок. Це його перший гол за київський клуб.
Вже у другому таймі Марлос забив останній м’яч у цій зустрічі, який і приніс перемогу "гірникам".
Нагадаємо, що 28 липня "Динамо" виграло Суперкубок України.
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