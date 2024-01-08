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ПОЛІТИКА

Шарль Мішель розповів, як не дозволити Орбану очолити Єврораду

08 січня 2024, 09:59
Шарль Мішель розповів, як не дозволити Орбану очолити Єврораду
Шарль Мішель Фото:euplus.info
Президент піддається критиці після того, як оголосив, що балотуватиметься на вибори в якості депутата Європарламенту в червні та піде у відставку, якщо переможе.

Президент Європейської ради Шарль Мішель прокоментував ситуацію з обранням свого наступника влітку, коли він балотуватиметься на виборах до Європейського парламенту.

Про це повідомляє The Guardian.

Мішель нещодавно заявив, що піде у відставку, якщо його оберуть до Європарламенту, чим спричинив серйозне занепокоєння, оскільки лідери ЄС опиняться під серйозним тиском, щоб домовитися про наступника Мішеля до 1 липня, коли Угорщина має перебрати на себе ротаційне шестимісячне головування в Раді.

Згідно з правилами ЄС, за відсутності постійного президента Євроради, ця посада переходить до держави-члена, яка головує в Раді ЄС на ротаційній основі.

Мішель відреагував на критику свого рішення, заявивши: "Я хочу чітко заявити, що в будь-якому випадку, в червні мало бути прийняте рішення про мого наступника, а рішення парламенту буде прийняте в липні, тому Раді буде легко ухвалити рішення, передбачаючи, що на посаду вступить мій наступник".

"Є багато інструментів, щоб уникнути Віктора Орбана, якщо є політична воля", – додав він.

Нагадаємо, президент Євроради Шарль Мішель що висуватиме свою кандидатуру на виборах до Європейського парламенту в червні і тому достроково залишить посаду.

Якщо лідерам ЄС не вдасться швидко дійти згоди щодо наступника Мішеля, головування у Європейській раді тимчасово перейде до Орбана.

ЄврорадамішельОрбан

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