Ще сім областей переходять в "червону" зону з 30 жовтня, - Чернишов
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова.
В "червону" зону карантину з 30 жовтня переходять Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська та Львівська області, повідомив міністр.
"За дорученням прем’єр-міністра України Денис Шмигаль провів засідання комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій", - повідомив Чернишов.
Обмеження "червоної" зони
При попаданні в" червону " зону в регіоні забороняється робота кафе, ресторанів, ТРЦ, кінотеатрів, ринків, фітнес-центрів. Також забороняються масові заходи. Працювати продовжують продуктові магазини, АЗС, пошта, банки, аптеки, ветклініки.
Для того, щоб уникнути обмеження, потрібна стовідсоткова вакцинація або негативний ПЛР-тест або тест на антиген.
З 21 жовтня в Україні діють нові правила міжобласних перевезень. На поїзд, літак або автобус можна сісти лише при наявності сертифіката вакцинації, негативного ПЛР-тесту або тесту на антиген.
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