В Україні зафіксовано 22 574 нові випадки коронавірусу За минулу добу госпіталізовано - 5 925 осіб, летальних випадків - 692, одужало - 11 593 особи

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1874), Харківській (1641), Одеській (1477), Львівській (1426) областях і м. Київ (1416).

Фото: Прямий

Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ – 1416 випадків; Вінницька область – 579 випадків; Волинська область – 654 випадки; Дніпропетровська область – 1874 випадки; Донецька область – 1053 випадки; Житомирська область – 711 випадків; Закарпатська область – 218 випадків; Запорізька область – 1296 випадків; Івано-Франківська область – 343 випадки; Київська область – 880 випадків; Кіровоградська область – 104 випадки; Луганська область – 674 випадки; Львівська область – 1426 випадків; Миколаївська область – 606 випадків; Одеська область – 1477 випадків; Полтавська область – 895 випадків; Рівненська область – 879 випадків; Сумська область – 1270 випадків; Тернопільська область – 660 випадків; Харківська область – 1641 випадок; Херсонська область – 1120 випадків; Хмельницька область – 1019 випадків; Черкаська область – 878 випадків; Чернівецька область – 580 випадків; Чернігівська область – 321 випадок. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інф"

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