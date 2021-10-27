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В Україні зафіксовано 22 574 нові випадки коронавірусу

За минулу добу госпіталізовано - 5 925 осіб, летальних випадків - 692, одужало - 11 593 особи
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1874), Харківській (1641), Одеській (1477), Львівській (1426) областях і м. Київ (1416).
В Україні зафіксовано 22 574 нові випадки коронавірусу Фото: Прямий

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1416 випадків;

Вінницька область – 579 випадків;

Волинська область – 654 випадки;

Дніпропетровська область – 1874 випадки;

Донецька область – 1053 випадки;

Житомирська область – 711 випадків;

Закарпатська область – 218 випадків;

Запорізька область – 1296 випадків;

Івано-Франківська область – 343 випадки;

Київська область – 880 випадків;

Кіровоградська область – 104 випадки;

Луганська область – 674 випадки;

Львівська область – 1426 випадків;

Миколаївська область – 606 випадків;

Одеська область – 1477 випадків;

Полтавська область – 895 випадків;

Рівненська область – 879 випадків;

Сумська область – 1270 випадків;

Тернопільська область – 660 випадків;

Харківська область – 1641 випадок;

Херсонська область – 1120 випадків;

Хмельницька область – 1019 випадків;

Черкаська область – 878 випадків;

Чернівецька область – 580 випадків;

Чернігівська область – 321 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інф"

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27 10 2021 09:07
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