В Україні зафіксовано 22 574 нові випадки коронавірусу
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1416 випадків;
Вінницька область – 579 випадків;
Волинська область – 654 випадки;
Дніпропетровська область – 1874 випадки;
Донецька область – 1053 випадки;
Житомирська область – 711 випадків;
Закарпатська область – 218 випадків;
Запорізька область – 1296 випадків;
Івано-Франківська область – 343 випадки;
Київська область – 880 випадків;
Кіровоградська область – 104 випадки;
Луганська область – 674 випадки;
Львівська область – 1426 випадків;
Миколаївська область – 606 випадків;
Одеська область – 1477 випадків;
Полтавська область – 895 випадків;
Рівненська область – 879 випадків;
Сумська область – 1270 випадків;
Тернопільська область – 660 випадків;
Харківська область – 1641 випадок;
Херсонська область – 1120 випадків;
Хмельницька область – 1019 випадків;
Черкаська область – 878 випадків;
Чернівецька область – 580 випадків;
Чернігівська область – 321 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інф"
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