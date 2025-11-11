Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Чернишову повідомили про підозру за отримання $1,2 млн

11 листопада 2025, 19:30
Чернишову повідомили про підозру за отримання $1,2 млн
Фото: Главком
Він відвідував "пральню", яку контролював Міндіч.

Колишньому віцепремʼєру та міністру національної єдності Олексію Чернишову оголосили про підозру у незаконному збагаченні. На цей раз — у справі про схеми на енергетиці.

Про це повідомили у САП. 

Зокрема, за даними слідства, експосадовець відвідував так звану "пральню" — офіс у центрі Києва, де здійснювалася легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом. Її контролював керівник злочинної організації, бізнесмен Тімур Міндіч.

"Детективи задокументували передачу підозрюваному та його довіреній особі понад 1,2 млн доларів США та майже 100 тис. євро готівкою", — йдеться у повідомленні.

Влітку Чернишову повідомляли про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, після чого Верховна Рада спробувала позбавити антикорупційні органи незалежності.

10 листопада, у НАБУ повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в "Енергоатомі", до якої можуть бути причетні українські чиновники.

Правоохоронці встановили, що злочинна організація брала "відкати" у контрагентів "Енергоатому".

Пізніше незаконно отримані гроші вони відмивали в офісі в центрі Києва. Приміщення належало родині колишнього народного депутата, нині сенатора рф Андрія Деркача.

Сьогодні, 11 листопада, НАБУ оприлюднило докази того, що цей офіс відвідував колишній віце-прем'єр України.

