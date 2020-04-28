Що українці купують на карантині?

Кількість онлайн-замовлень продуктів і товарів для тварин зросла на 20%

Телеграм канал "Про коронавірус в цифрах" розповів, що українці найчастіше купують на час карантину.

За даними онлайн-майданчику Prom.ua у перший тиждень карантину українці почали частіше замовляти медичні маски, респіратори й антисептики. Кількість замовлень в березні в порівнянні з лютим збільшилася майже в 10 разів.

Кількість онлайн-замовлень продуктів і товарів для тварин зросла на 20%. В основному купують каву, чай, крупи й макарони, солодке і горіхи.

Також у ТОП-замовлень увійшли товари для дозвілля. Найчастіше з цієї категорії купують картини за номерами, пряжу, все для шиття, книжки, пазли й настільні ігри.

Покупці відновлюють замовлення одягу і взуття. Але якщо раніше в топах продажів були сукні, то в березні лідерами стали кросівки й кеди, спортивні костюми та одяг для дому.

Джерело : t.me/corona_numbers

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 28 квітня в Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 239 летальних, 992 пацієнти одужали.