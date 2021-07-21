Шість українських телеканалів показували фільми та серіали російською попри мовний закон - омбудсмен
Про це повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь у Facebook, пише "Громадське".
За результатами моніторингу порушення закону про державну мову виявили на телеканалах "Інтер", "Україна", "ICTV,", "Мега", "НТН" та "К1".
Зокрема, на телеканалі "Інтер" зафіксували 6 порушень: там показували російськомовні стрічки "Слідство вели", "Речдок" "Особливий випадок","Лисиця і заєць", "Гостя з майбутнього", "Шерлок Холмс і доктор Ватсон", "Таїсія".
5 порушень щодо показу фільмів та серіалів російською виявили на телеканалі "Україна". Зокрема через показ фільмів "Помилковий лист" та "Незабута", а також телесеріалів "Німа", "Втікачі" та "Дім Надії".
На телеканалах "Мега" та "ICTV" зафіксували по два порушення, а на "К1" та "НТН" - по одному.
На інших телеканалах порушень закону щодо мови демонстрування фільмів не виявили. Всього Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови 16-17 липня моніторив 28 телерадіоорганізацій, що здійснюють загальнонаціональне ефірне телевізійне мовлення.
Мовний омбудсмен Тарас Кремінь зазначив, що вже направив лист до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення з проханням застосувати санкції до порушників. Окрім того, він звернувся до самих телеканалів щодо "неухильного виконання норм" мовного закону.
Попередній червневий моніторинг п’яти найбільш рейтингових телевізійних каналів - "1+1", "Інтер", "Україна", "СТБ" та ICTV - показав, що дві третини усіх серіалів на найбільших українських телеканалах демонструють російською мовою. Тоді у мовного омбудсмена назвали таку ситуацію "катастрофою".
Нагадаємо, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пропонує створити якісний російськомовний український і проукраїнський телеканал, який міг би зламати пропагандистську монополію Російської Федерації на міжнародному інформаційному ринку
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