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Шість українських телеканалів показували фільми та серіали російською попри мовний закон - омбудсмен

З 16 липня набули чинності норми закону про мову, які визначають, що мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова
Чи дотримуються українські телеканали закону вирішили перевірити в Секретаріаті Уповноваженого із захисту державної мови. Після моніторингу телеканалів 16-17 липня там визначили 6 порушників.
Шість українських телеканалів показували фільми та серіали російською попри мовний закон - омбудсмен Фото:facebook.com/petroporoshenko

Про це повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь у Facebook, пише "Громадське".

За результатами моніторингу порушення закону про державну мову виявили на телеканалах "Інтер", "Україна", "ICTV,", "Мега", "НТН" та "К1".

Зокрема, на телеканалі "Інтер" зафіксували 6 порушень: там показували російськомовні стрічки "Слідство вели", "Речдок" "Особливий випадок","Лисиця і заєць", "Гостя з майбутнього", "Шерлок Холмс і доктор Ватсон", "Таїсія".

5 порушень щодо показу фільмів та серіалів російською виявили на телеканалі "Україна". Зокрема через показ фільмів "Помилковий лист" та "Незабута", а також телесеріалів "Німа", "Втікачі" та "Дім Надії".

На телеканалах "Мега" та "ICTV" зафіксували по два порушення, а на "К1" та "НТН" - по одному.

На інших телеканалах порушень закону щодо мови демонстрування фільмів не виявили. Всього Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови 16-17 липня моніторив 28 телерадіоорганізацій, що здійснюють загальнонаціональне ефірне телевізійне мовлення.

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь зазначив, що вже направив лист до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення з проханням застосувати санкції до порушників. Окрім того, він звернувся до самих телеканалів щодо "неухильного виконання норм" мовного закону.

Попередній червневий моніторинг п’яти найбільш рейтингових телевізійних каналів - "1+1", "Інтер", "Україна", "СТБ" та ICTV - показав, що дві третини усіх серіалів на найбільших українських телеканалах демонструють російською мовою. Тоді у мовного омбудсмена назвали таку ситуацію "катастрофою".

Нагадаємо, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пропонує створити якісний російськомовний український і проукраїнський телеканал, який міг би зламати пропагандистську монополію Російської Федерації на міжнародному інформаційному ринку

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21 07 2021 14:36
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