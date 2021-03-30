Аваков: Треба вітати розвиток НАШОЇ російської мови і дозволити їй вільно розвиватися
Як передає Укрінформ, про це міністр написав у Facebook.
"Я, російськомовний український націоналіст, впевнений, що треба вітати розвиток НАШОЇ російської мови, якою розмовляють мільйони українців, і дозволити їй вільно розвиватися", - заявив Аваков.
Міністр переконаний, що державною може бути тільки українська мова - як мова предметної, суверенної країни. "Однак російська, кримськотатарська, румунська, угорська, болгарська та інші мови, які живуть в Україні - мови спілкування та культури, сімейна спадщина, частина багатої української культурної аури. Ці мови також належать українцям", - додав він.
"Більш того, в контексті підлої гібридної війни, розкритої проти України путінським режимом, в якому пропаганда така велика - ми не тільки можемо, а й маємо використовувати російську мову для контрпропаганди", - зауважив Аваков.
За його словами, для багатьох, хто розуміє російську мову, важливо вміти отримувати чесну, а не путінську інформацію своєю мовою. "Світ повинен знати правду і розуміти різницю між новинами і фейками російської пропаганди", - наголосив Аваков.
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