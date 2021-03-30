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Аваков: Треба вітати розвиток НАШОЇ російської мови і дозволити їй вільно розвиватися

Міністр переконаний, що державною може бути тільки українська мова
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пропонує створити якісний російськомовний український і проукраїнський телеканал, який міг би зламати пропагандистську монополію Російської Федерації на міжнародному інформаційному ринку.
Аваков: Треба вітати розвиток НАШОЇ російської мови і дозволити їй вільно розвиватися Арсен Аваков. Фото: lb.ua

Як передає Укрінформ, про це міністр написав у Facebook.

"Я, російськомовний український націоналіст, впевнений, що треба вітати розвиток НАШОЇ російської мови, якою розмовляють мільйони українців, і дозволити їй вільно розвиватися", - заявив Аваков.

Міністр переконаний, що державною може бути тільки українська мова - як мова предметної, суверенної країни. "Однак російська, кримськотатарська, румунська, угорська, болгарська та інші мови, які живуть в Україні - мови спілкування та культури, сімейна спадщина, частина багатої української культурної аури. Ці мови також належать українцям", - додав він.

"Більш того, в контексті підлої гібридної війни, розкритої проти України путінським режимом, в якому пропаганда така велика - ми не тільки можемо, а й маємо використовувати російську мову для контрпропаганди", - зауважив Аваков.

За його словами, для багатьох, хто розуміє російську мову, важливо вміти отримувати чесну, а не путінську інформацію своєю мовою. "Світ повинен знати правду і розуміти різницю між новинами і фейками російської пропаганди", - наголосив Аваков.

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30 03 2021 17:26
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