Мовний омбудсман закликає скасувати рішення про "регіональні мови"
Про це йдеться у його повідомленні на сторінці у Facebook, інформує "Громадське".
За його словами, попри скасування закону про основи державної мовної політики, "регіональні мови" фактично діють в окремих громадах Дніпропетровської, Закарпатської, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Одеської, Херсонської та Чернівецької областей.
"Згідно з законом (про забезпечення функціонування української мови як державної, - ред.), всі органи влади й місцевого самоврядування повинні у шестимісячний термін з дня набрання чинності цим законом забезпечити приведення своїх нормативних актів у відповідність", - зазначив Кремінь.
Мовний омбудсман також підкреслив, що окремі органи місцевого самоврядування досі ведуть діловодство "регіональною мовою" - а це пряме порушення чинного закону.
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