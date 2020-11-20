Мовний омбудсман закликає скасувати рішення про "регіональні мови"

Мовний омбудсман також підкреслив, що окремі органи місцевого самоврядування досі ведуть діловодство "регіональною мовою" - а це пряме порушення чинного закону

Уповноважений з захисту державної мови Тарас Кремінь після виборів вимагає від деяких місцевих рад скасувати рішення про функціонування так званих "регіональних мов".

Про це йдеться у його повідомленні на сторінці у Facebook, інформує "Громадське".

За його словами, попри скасування закону про основи державної мовної політики, "регіональні мови" фактично діють в окремих громадах Дніпропетровської, Закарпатської, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Одеської, Херсонської та Чернівецької областей.

"Згідно з законом (про забезпечення функціонування української мови як державної, - ред.), всі органи влади й місцевого самоврядування повинні у шестимісячний термін з дня набрання чинності цим законом забезпечити приведення своїх нормативних актів у відповідність", - зазначив Кремінь.

Мовний омбудсман також підкреслив, що окремі органи місцевого самоврядування досі ведуть діловодство "регіональною мовою" - а це пряме порушення чинного закону.

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