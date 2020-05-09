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Шмигаль: курс долара у 2021 році очікується на рівні 29 гривень

"Іде активна підготовка бюджету на 2021 рік. Є вже макропрогноз… Курс валют закладається в районі 29 грн, тобто він навіть трошки оптимістичніший, ніж ми закладали 29,5 грн цього року"
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що курс долара у 2021 році очікується на рівні 29 гривень.
Шмигаль: курс долара у 2021 році очікується на рівні 29 гривень Денис Шмигаль / Фото: РБК-Україна

Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу "Україна 24", передає Економічна правда.

"Іде активна підготовка бюджету на 2021 рік. Є вже макропрогноз… Курс валют закладається в районі 29 грн, тобто він навіть трошки оптимістичніший, ніж ми закладали 29,5 грн цього року", - заявив він. 

За словами Шмигаля, до кінця 2020 року зберігатиметься на рівні 27-28 грн за долар. "З точки зору стабільності економіки, бюджету, валютного курсу у нас все добре". Курс буде стабільним, він коливатиметься в межах 27-28, так як зараз і є. Ми не бачимо сьогодні причин для різкої зміни курсу в один або в інший бік. 

Сьогодні в нас одна з найбільш стабільних ситуацій і з золотовалютними резервами, з ліквідністю банків... Ми фактично більше ніж на два мільярда скоротили державний борг від початку року. Тому все в нас з курсом буде в порядку, запевняю вас", - заявив прем'єр. 

Нагадаємо, що у Національному банку прогнозують зростання цін, якщо влада піде на значне підвищення мінімальної зарплати. У НБУ уважно слідкують за підготовкою проекту держбюджету на 2021 рік.

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05 09 2020 12:30
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