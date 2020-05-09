Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Шмигаль про фондовий ринок: Це пріоритет, ми будемо цим займатися

"Ми повинні створити Фондовий ринок для бізнесу та фізичних осіб в Україні, тому що це ресурс, який ми шукаємо ззовні, а в Україні лежать мільярди доларів"
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що має бути створений фондовий ринок для бізнесу та фізичних осіб, а також, що це пріоритет у роботі уряду.
Шмигаль про фондовий ринок: Це пріоритет, ми будемо цим займатися Фото: Економічна правда

Про це він заявив на  "Форумі МСП. Перезавантаження", передає "Інтерфакс-Україна", зазначає Економічна правда.

"Ми повинні створити Фондовий ринок для бізнесу та фізичних осіб в Україні, тому що це ресурс, який ми шукаємо ззовні, а в Україні лежать мільярди доларів. Тому це пріоритет, ми цим будемо займатися", – сказав Шмигаль.

Прем'єр-міністр також торкнувся питання пенсій. "Реально розуміючи демографічний прогноз розвитку України, я розумію, що для більшості тих, хто сидить у цьому залі сучасна пенсійна система не зможе забезпечити пенсію, навіть тисячу гривень. Ми зобов'язані перейти на накопичувальну", – сказав він.

Нагадаємо, що Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що курс долара у 2021 році очікується на рівні 29 гривень.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 09 2020 14:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Діджиталізація дозвільних документів - що очікувати і як це вплине на ринок нерухомості

Діджиталізація дозвільних документів - що очікувати і як це вплине на ринок нерухомості

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.