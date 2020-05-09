Шмигаль про фондовий ринок: Це пріоритет, ми будемо цим займатися
Про це він заявив на "Форумі МСП. Перезавантаження", передає "Інтерфакс-Україна", зазначає Економічна правда.
"Ми повинні створити Фондовий ринок для бізнесу та фізичних осіб в Україні, тому що це ресурс, який ми шукаємо ззовні, а в Україні лежать мільярди доларів. Тому це пріоритет, ми цим будемо займатися", – сказав Шмигаль.
Прем'єр-міністр також торкнувся питання пенсій. "Реально розуміючи демографічний прогноз розвитку України, я розумію, що для більшості тих, хто сидить у цьому залі сучасна пенсійна система не зможе забезпечити пенсію, навіть тисячу гривень. Ми зобов'язані перейти на накопичувальну", – сказав він.
Нагадаємо, що Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що курс долара у 2021 році очікується на рівні 29 гривень.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Новий лот: Мін'юст виставить на продаж Львівську виправну колонію №48
- ВІДЕО Зеленський про Харків: Наше завдання – зробити регіон українською Кремнієвою долиною
- ВІДЕО НБУ попередив про сплеск інфляції у разі значного підвищення мінімалки
- Діджиталізація дозвільних документів - що очікувати і як це вплине на ринок нерухомості
- У НБУ пояснили, чим загрожують кредити під 0% і без паспорта