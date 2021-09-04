Шмигаль різко відповів Кличко через локдаун: пропонує урізати його повноваження
За словами Шмигаля, в деяких регіонах після введення "червоної зони" карантину ситуація з поширенням коронавірусу вирівнялася, повідомляє "РБК-Україна". Але столиця досі залишається в ній, і міська влада має зосередитися на тому, як швидко пройти пік третьої хвилі COVID.
Прем'єр підкреслив, що мер Києва і голова КМДА Віталій Кличко має свою відповідальність в питанні впровадження та контролю за ходом місцевого локдауна.
"Уряд завжди прислухається до порад і закликів представників місцевої влади, ми готові до співпраці. Якщо її мета - не політичний піар ... Але якщо у мера Києва, який також є головою міської адміністрації, інша думка ... І він вважає, що одночасно повноважень міського голови і голови КМДА йому недостатньо, щоб ефективно протидіяти COVID в столиці, тоді можемо разом звернутися до президента України з пропозицією про призначення нового голови КМДА", - зазначив Шмигаль.
Відзначимо, сьогодні Кличко виступив з вимогою до уряду запровадити справжній загальнонаціональний локдаун в Україні та заборонити міжобласне транспортне сполучення.
Нагадаємо, що в Україні зростає кількість заражень COVID-19. 9 квітня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 1 823 674 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 395 104 особи, летальних випадків - 36 381.
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